PLN Unit Induk Papua Barat Daya: Pelabuhan Terminal Petikemas Sorong Akan Lebih Optimal, Lambat ke Keluasaan Logistik

PT PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat meningkatkan kapasitas listrik sebesar 2,18 MVA untuk mendukung operasional Pelindo Terminal Petikemas Sorong, memastikan logistik lebih efisien dan ramah lingkungan di Papua Barat Daya.

PT PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat meningkatkan kapasitas listrik sebesar 2,18 MVA untuk mendukung operasional Pelindo Terminal Petikemas Sorong , memastikan logistik lebih efisien dan ramah lingkungan di Papua Barat Daya.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Roberth Rumsaur, menyatakan bahwa pasokan listrik berskala besar ini merupakan fondasi penting. Hal ini krusial dalam mendukung pengembangan konsep pelabuhan ramah lingkungan serta mendorong efisiensi operasional. Penambahan daya listrik sebesar 2,18 MVA dari PLN ini memiliki peran vital dalam modernisasi Terminal Petikemas Sorong. Sebelumnya, terminal ini mengoperasikan dua unit miliknya menggunakan genset mandiri.

Dengan adanya pasokan listrik dari PLN, operasional alat berat tersebut kini sepenuhnya terelektrifikasi. Roberth Rumsaur menegaskan, "Pasokan listrik berskala besar tersebut menjadi fondasi penting dalam mendukung pengembangan konsep pelabuhan ramah lingkungan.

" Ketersediaan listrik yang andal, berkualitas, dan berkelanjutan dari PLN kini siap menggerakkan operasional Terminal Petikemas Sorong. Ini merupakan langkah maju menuju era pelabuhan modern yang jauh lebih efisien dan ramah lingkungan. Kehadiran pasokan listrik ini juga merupakan komitmen PLN dalam menghadirkan infrastruktur kelistrikan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk mendukung kawasan strategis nasional di wilayah Pelindo Terminal Petikemas Sorong





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PLN Listrik Efisien Raah Lingkungan Kapasitas Terminal Petikemas Sorong

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Blackout, PLN Sumbar Masih Terus Upayakan Perbaikan ListrikPLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Barat (Sumbar) terus mengupayakan perbaikan listrik.

Read more »

DPRD DKI Jakarta: Bupati Jakarta Barat Inisiasi Kunjungan Antara Sector di Jakarta BaratDPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth memutuskan untuk mengambil langkah dengan menginisiasi pertemuan lintas sektor melalui kegiatan Ngobrol Bareng Forkopimko (NGOPI) di Kantor Wali Kota Jakarta Barat.

Read more »

PLN Papua Bersihkan 211 KMS Jaringan Listrik, Pastikan Pasokan Andal Jelang Idul AdhaPT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat bersihkan 211 KMS jaringan listrik di Tanah Papua demi pasokan listrik andal, terutama jelang Idul Adha.

Read more »

Kolaborasi PLN UMKM Mataram: Pemkot Mataram dan PLN Bersinergi Bina Pelaku Usaha PesisirPemerintah Kota Mataram dan PT PLN (Persero) pusat menjalin Kolaborasi PLN UMKM Mataram untuk membina pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pedagang kaki lima (PKL) di wilayah pesisir Mataram, demi meningkatkan kapasitas dan inovasi usaha.

Read more »