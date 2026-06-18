PLN Umumkan Susunan Direksi Baru Setelah RUPS 2026, Tambah Wakil Direktur Utama

PT PLN (Persero) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2026 yang membahas perubahan susunan direksi. Posisi Direktur Utama dipegang oleh Darmawan Prasodjo dan ditambah Wakil Direktur Utama Yusuf Didi Setiarto. RUPS juga menetapkan beberapa direksi baru dalam rangka penguatan tata kelola dan transformasi perusahaan demi menghadapi dinamika industri ketenagalistrikan serta mendukung target energi nasional.

PT PLN (Persero) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2026 di kantor Badan Pengatur BUMN, Jakarta, pada Kamis malam 18 Juni 2026. RUPS ini mengambil sejumlah keputusan penting terkait susunan direksi perusahaan sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola dan transformasi PLN dalam menghadapi dinamika industri ketenagalistrikan serta mendukung target pembangunan nasional di sektor energi.

Posisi Direktur Utama tetap dipegang oleh Darmawan Prasodjo, akan tetapi tambahan satu posisi baru yaitu Wakil Direktur Utama yang diemban oleh Yusuf Didi Setiarto. Selain itu, terdapapat juga perubahan pada beberapa posisi direksi lainnya. PLN melalui Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL Gregorius Adi Trianto mengucapkan apresiasi tinggi kepada direksi yang telah menyelesaikan masa tugasnya atas dedikasi dan kontribusinya dalam mempercepat transformasi perusahaan, memperkuat kinerja korporasi, meningkatkan layanan pelanggan, serta mendukung transisi energi nasional.

Di sisi lain, PLN juga mendeliberasikan kesuksesan bagi anggota direksi baru yang mendapat amanah, dengan keyakinan bahwa pengalaman dan kompetensi mereka akan memperkuat langkah PLN dalam menyelenggarakan mandat penyediaan tenaga listrik yang andal, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Susunan lengkap Direksi PLN setelah RUPS 2026 antara lain: Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama; Yusuf Didi Setiarto sebagai Wakil Direktur Utama; Sulistyo Biantoro sebagai Direktur Keuangan; Suroso Isnandar sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan; M. Fahrur Rozy sebagai Direktur Retail dan Niaga; Daniel Karmel Fernando Tampubolon sebagai Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem; serta Arsyadany G. Akmalaputri sebagai Direktur Distribusi.

Dengan perubahan susunan direksi ini, PLN berharap dapat terus mempercepat transformasi guna menghadapi tantangan industri energi yang kian dinamis mientras sustaining commitment to national development goals dan peningkatan kualitas layayanan listrik untuk seluruh pelanggan di Indonesia





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PLN RUPS 2026 Susunan Direksi Wakil Direktur Utama Transformasi Perusahaan Ketenagalistrikan

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