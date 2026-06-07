PLN UID Lampung Minta Pegawai Aktif Menjaga Lingkungan Hidup

General Manager PLN UID Lampung, Rizky Mochamad, mengajak seluruh pegawai untuk aktif menjaga lingkungan hidup dan memperkuat komitmen ESG, sejalan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026.

General Manager PLN UID Lampung, Rizky Mochamad , mengajak seluruh pegawai untuk aktif menjaga lingkungan hidup dan memperkuat komitmen ESG , sejalan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026.

Ia menekankan pentingnya komitmen terhadap prinsip Environmental, Social, dan Governance (ESG) secara berkelanjutan. Pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang harus diemban oleh setiap individu. Kegiatan penanaman pohon yang dilakukan PLN dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia diharapkan memberikan manfaat besar. Manfaat ini terutama untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan menjaga ekosistem daratan.

Selain mendukung konservasi lingkungan secara langsung, kegiatan ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi yang efektif bagi pegawai. Edukasi ini berfokus pada pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Penerapan gaya hidup ramah lingkungan dalam aktivitas sehari-hari juga menjadi bagian integral dari pembelajaran ini. Ini membantu membentuk kesadaran lingkungan yang lebih baik di kalangan internal.

Rizky Mochamad menyatakan bahwa PLN terus berkomitmen untuk menjalankan berbagai program keberlanjutan. Program-program ini secara khusus berfokus pada perlindungan lingkungan serta pengurangan emisi karbon. Pengembangan Melalui berbagai inisiatif strategis tersebut, PLN berharap dapat memberikan kontribusi nyata. Kontribusi ini bertujuan untuk mewujudkan masa depan yang lebih hijau, tangguh, dan berkelanjutan.

Upaya ini menunjukkan visi jangka panjang perusahaan. Kegiatan penanaman pohon ini merupakan bentuk implementasi komitmen PLN dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Secara spesifik, hal ini mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 13, yaitu Penanganan Perubahan Iklim. Selain itu, juga mendukung TPB 15, yaitu Menjaga Ekosistem Daratan. Ini sekaligus memperkuat peran perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup





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PLN UID Lampung Rizky Mochamad Lingkungan Hidup ESG Pembangunan Berkelanjutan

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