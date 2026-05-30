PLN Sumut Siapkan 250 Petugas dan Peralatan Cadangan untuk Jamin Listrik Piala AFF U-19

PT PLN UID Sumatera Utara mengerahkan ratusan personel dan peralatan canggih untuk mengamankan pasokan listrik selama Piala AFF U-19 di Medan, 1-13 Juni 2026. Pengamanan mencakup stadion, bandara, rumah sakit, dan fasilitas pendukung lainnya dengan sistem cadangan berlapis.

PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Utara melakukan persiapan komprehensif untuk menjamin keandalan pasokan listrik selama Piala AFF U-19 yang akan digelar di Medan dari 1 hingga 13 Juni 2026.

Sebanyak 250 petugas disiagakan bersama berbagai peralatan untuk mengamankan sistem kelistrikan di seluruh lokasi turnamen. General Manager PLN UID Sumatera Utara, Mundhakir, menegaskan bahwa kelancaran pasokan listrik merupakan faktor krusial bagi kesuksesan ajang olahraga internasional tersebut. Upaya ini sekaligus mencerminkan dukungan penuh Sumatera Utara sebagai tuan rumah. PLN Sumut tak hanya mengerahkan personel, tetapi juga menyiapkan peralatan cadangan seperti 12 unit genset, sembilan unit UPS, dan tujuh unit gardu bergerak.

Armada pendukung meliputi tiga unit truk crane, 12 kendaraan operasional, dan 10 sepeda motor. Ketersediaan ini memungkinkan respons cepat terhadap gangguan. Sistem pengamanan mengandalkan suplai utama jaringan PLN dengan cadangan berlapis, sehingga meminimalkan risiko gangguan selama pertandingan. Fokus pengamanan mencakup empat stadion utama: Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Madya Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing.

Selain itu, juga ada lapangan latihan, Bandara Internasional Kualanamu, rumah sakit rujukan, dan fasilitas publik penting. Langkah tersebut diharapkan mengantarkan Sumatera Utara sukses sebagai tuan rumah Piala AFF U-19, sekaligus meningkatkan kredibilitas pelaksanaan acara olahraga internasional di masa depan





