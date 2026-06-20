PLN Sumut Perkuat Literasi Digital Siswa di Langkat

PLN UID Sumatera Utara menginisiasi program Literasi Digital PLN Sumut bagi siswa MTs Muhammadiyah 19 Langkat, memberikan pelatihan desain grafis dan laboratorium komputer untuk meningkatkan keterampilan digital generasi muda.

PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara mengambil langkah strategis dalam mendukung pendidikan berbasis teknologi melalui program penguatan Literasi Digital PLN Sumut. Program ini secara khusus menyasar siswa MTs Muhammadiyah 19 di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, dengan memberikan pelatihan desain grafis serta sarana laboratorium komputer yang memadai.

Inisiatif ini tidak hanya sekadar bantuan material, melainkan sebuah investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi muda yang melek teknologi dan siap bersaing di era digital. Pelaksanaan program ini diawali dengan pelatihan intensif desain grafis yang diikuti oleh para siswa dan tenaga pendidik. Materi pelatihan dirancang untuk meningkatkan keterampilan praktis dalam mengolah gambar, membuat konten visual, dan memahami dasar-dasar desain digital.

Setelah pelatihan, PLN juga menyediakan laboratorium komputer yang dilengkapi perangkat keras dan lunak terkini, sehingga siswa dapat langsung mempraktikkan ilmu yang diperoleh. Kepala MTs Muhammadiyah 19, Iwan Susanto, menyambut baik program ini. Menurutnya, kehadiran laboratorium komputer dan pelatihan desain grafis membuka ruang kreativitas yang lebih luas bagi siswa. Bantuan ini dinilai sangat berarti dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis teknologi, sejalan dengan tuntutan zaman yang mengedepankan kemampuan digital dan inovasi.

Lebih dari sekadar penyedia listrik, PLN berkomitmen menjadi motor penggerak kemajuan sosial. Program ini merupakan wujud nyata tanggung jawab sosial perusahaan dalam bidang pendidikan. Mundhakir, selaku perwakilan PLN, menekankan bahwa pendidikan berkualitas yang diiringi penguasaan teknologi adalah investasi krusial untuk menyiapkan generasi muda yang kreatif dan kompeten. Era digital menuntut kemampuan adaptasi dan inovasi tinggi dari setiap individu.

Oleh karena itu, program pelatihan desain grafis dan dukungan fasilitas komputer ini menjadi jembatan penting menuju masa depan yang lebih cerah bagi para siswa. Pihak PLN berharap program ini dapat memberikan dampak langsung dan positif, tidak hanya menerangi ruang belajar dengan listrik, tetapi juga menyalakan harapan serta potensi masa depan generasi muda di Langkat.

Kolaborasi antara sektor swasta dan lembaga pendidikan seperti ini diharapkan menjadi model bagi inisiatif serupa di masa mendatang, sehingga investasi dalam pendidikan berbasis teknologi terus menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing





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