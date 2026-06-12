PLN Sukses Memulihkan Sistem Kelistrikan Sumatera Utara

PT PLN (Persero) berhasil memulihkan sistem kelistrikan Sumatera Utara dalam waktu 72 jam lebih cepat dari estimasi awal. Pasokan listrik kembali normal dan pengaturan pasokan melalui manajemen beban tidak lagi dilakukan.

PT PLN (Persero) berhasil memulihkan sistem kelistrikan Sumatera Utara pada Kamis (11/6/2026) pukul 09.39 WIB. Pemulihan ini tercapai sekitar 72 jam lebih cepat dari estimasi awal penormalan sistem yang diprediksi berlangsung hingga Minggu, 14 Juni 2026.

Berkat keberhasilan tersebut, pasokan listrik di Sumatera Utara kembali normal dan pengaturan pasokan melalui manajemen beban tidak lagi dilakukan. Sebanyak 74 penyulang, 6.536 gardu distribusi, dan 735.406 pelanggan yang sebelumnya terdampak kini telah kembali menikmati pasokan listrik secara normal selama 24 jam. Pemulihan sistem ditandai dengan kembali terhubungnya jaringan transmisi 275 kilovolt (kV) Galang-Simangkuk ke sistem interkoneksi Sumatera. General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara, Mundhakir menuturkan, percepatan pemulihan dilakukan secara terukur dengan tetap mengutamakan keselamatan kerja.

Alhamdulillah, sistem kelistrikan Sumatera Utara telah kembali normal sekitar 72 jam lebih cepat dari estimasi awal. Sebanyak 74 penyulang, 6.536 gardu distribusi, dan 735.406 pelanggan yang sebelumnya terdampak kini telah kembali menikmati listrik secara normal selama 24 jam. Manajemen beban juga tidak lagi dilakukan. Mundhakir mewakili PLN menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat atas kesabaran dan dukungan yang diberikan selama proses pemulihan.

Apresiasi juga disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah mendukung percepatan penormalan sistem kelistrikan. Kami menyampaikan terima kasih kepada masyarakat atas kesabaran dan dukungannya selama proses pemulihan. Kami juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan atas doa, dukungan, dan kolaborasi yang diberikan sehingga sistem kelistrikan Sumatera Utara dapat kembali normal lebih cepat dari estimasi.

Untuk ke depannya, PLN akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi menyeluruh untuk memastikan keandalan pasokan listrik tetap terjaga. Penguatan infrastruktur kelistrikan juga dilakukan sebagai bagian dari komitmen PLN untuk menghadirkan layanan energi yang andal dan berkualitas bagi masyarakat. Masyarakat pun dapat menyampaikan laporan maupun pengaduan terkait layanan kelistrikan melalui aplikasi PLN Mobile atau Contact Center PLN 123





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PLN Sistem Kelistrikan Sumatera Utara Pasokan Listrik Pemulihan

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