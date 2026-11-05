PLN Salurkan Listrik Gratis Lewat Light Up The Dream di Langkat

Program Light Up The Dream dari PT PLN (Persero) memberikan sambungan listrik gratis kepada keluarga prasejahtera di Langkat, Sumatera Utara. Inisiatif ini menyatukan donasi pegawai untuk menjawab kebutuhan energi masyarakat.

PT PLN (Persero) resmi menyalurkan akses kelistrikan mandiri kepada warga prasejahtera di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, melalui program inisiatif sosial Light Up The Dream. Aksi konkret ini mengubah hidup Suryani dan dua keluarga lain di Dusun V Kenanga, Desa Paya Perupuk, yang selama ini bergantung pada aliran listrik dari rumah tetangga untuk kebutuhan sehari-hari.

Momen Haru Penyalaan Listrik Pertama

Kebahagiaan warga Dusun V Kenanga tercapai pada Kamis, 5 November 2026, ketika Komisaris Independen PT PLN, Ali Masykur Musa, hadir langsung untuk memicu penyambungan listrik. Momen bersejarah itu ditandai dengan pecahnya tangis haru dari ibu rumah tangga bernama Suryani, yang akhirnya dapat menikmati listrik dari sambungan miliknya sendiri. Ali Masykur Musa mengajak Suryani untuk mengawali proses tersebut dengan membaca basmalah bersama sebelum menyalakan aliran listrik.

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Tepuk tangan warga yang hadir menyambut momen tersebut, menandai terwujudnya harapan sederhana yang telah dinantikan selama bertahun-tahun. Program Light Up The Dream ini merupakan bentuk bantuan langsung dari PLN kepada masyarakat yang membutuhkan akses energi dasar. Kehadiran Komisaris Independen PLN ini bukan hanya sekadar seremoni, melainkan simbol nyata dari komitmen perusahaan untuk meringankan beban masyarakat.

Bantuan Lengkap untuk Tiga Keluarga Penerima

Program Light Up The Dream tidak hanya局限于 penyambungan fisik kabel, tetapi juga memberikan dukungan materi yang menyeluruh. Selain tiga keluarga di Dusun V Kenanga, yaitu Suryani, Rudi Antoni, dan Muhammad Azwar, Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN turut menyebarkan bantuan sosial berupa paket sembako kepada 30 kepala keluarga lain yang membutuhkan di wilayah tersebut.

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Ketiga penerima manfaat utama tersebut tidak hanya mendapatkan akses listrik gratis, tetapi juga menerima token listrik tambahan untuk membantu operasional rumah tangga mereka. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa keluarga prasejahtera tidak hanya memiliki sumber energi, tetapi juga memiliki daya beli untuk memakainya secara berkelanjutan. Kombinasi antara infrastruktur dan bantuan sosial ini menjadi strategi utama dalam program tersebut.

Peran Donasi Pegawai dan Visi Manajemen

Program Light Up The Dream merupakan inisiatif sosial yang sepenuhnya bersumber dari donasi sukarela pegawai PLN. Dana tersebut disalurkan khusus untuk membantu keluarga prasejahtera yang belum memiliki sambungan listrik resmi. General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara, Rizky Mochamad, menjelaskan bahwa kehadiran listrik memiliki arti yang jauh lebih luas daripada sekadar penerangan ruangan.

Rizky Mochamad menekankan bahwa di balik setiap sambungan listrik yang dinyalakan, terdapat harapan keluarga untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Menurut dia, langkah ini membuka kesempatan luas bagi masyarakat, mulai dari kenyamanan beraktivitas, dukungan pendidikan anak-anak, hingga peningkatan produktivitas keluarga. Semangat berbagi ini mencerminkan tanggung jawab sosial insan PLN dalam menghadirkan manfaat nyata.

Komitmen Pemerataan Energi dan Kontribusi Eksekutif

Kehadiran Executive Vice President Pelayanan Pelanggan dan Niaga PT PLN, Raditya Hari Nugraha, serta Manager PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai, Muhammad Isra, menunjukkan tingkat prioritas tinggi dari manajemen puncak. Mereka hadir untuk memastikan bahwa program ini tidak hanya berjalan sebagai simbol, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang bagi perekonomian lokal.

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PLN menegaskan bahwa pemerataan akses kelistrikan harus berjalan beriringan dengan kepedulian sosial agar manfaat pembangunan dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Program ini menjadi bagian dari komitmen strategis perusahaan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan energi yang merata dan terjangkau.