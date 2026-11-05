PLN Salurkan Listrik Gratis di Langkat Lewat Program Light Up The Dream

PT PLN menyalakan listrik gratis bagi warga kurang mampu di Langkat melalui program Light Up The Dream, membawa perubahan nyata bagi tiga keluarga dan puluhan warga lainnya.

Warga Dusun V Kenanga, Desa Paya Perupuk, Kabupaten Langkat, mengalami momen emosional ketika sambungan listrik resmi dinyalakan di rumah Ibu Suryani pada Minggu, 1 November 2026. Sebelumnya, keluarga ini bergantung pada aliran listrik dari rumah tetangga untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Keadaan ini berubah total berkat kehadiran Komisaris Independen PT PLN (Persero), Prof. Dr. Ali Masykur Musa, yang hadir langsung dalam peluncuran program Light Up The Dream atau LUTD di lokasi tersebut.

Mekanisme Program Bantuan Listrik LUTD

Program Light Up The Dream merupakan inisiatif sosial yang didanai sepenuhnya melalui donasi sukarela dari pegawai PT PLN (Persero). Donasi ini dialokasikan khusus untuk membantu keluarga prasejahtera yang sebelumnya belum memiliki akses sambungan listrik mandiri. Mekanisme bantuan ini mencakup penyambungan jaringan listrik hingga rumah warga serta penyerahan token listrik sebagai bantuan operasional awal. Melalui program ini, PT PLN mengupayakan pemerataan akses energi secara langsung kepada mereka yang paling membutuhkan, tanpa membebani penerima bantuan dengan biaya instalasi awal.

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Tanggapan Pihak Manajemen PLN

Kehadiran manajemen tingkat atas PT PLN (Persero) menandakan prioritas tinggi terhadap program ini. Executive Vice President Pelayanan Pelanggan dan Niaga, Raditya Hari Nugraha, hadir menyaksikan momen tersebut. Ia didampingi General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara, Rizky Mochamad, serta Manager PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Binjai, Muhammad Isra. Kehadiran mereka menegaskan komitmen korporasi dalam menyentuh lapisan masyarakat yang paling terpinggirkan secara infrastruktur energi.

Dampak Nyata Bagi Keluarga Penerima

Ibu Suryani tidak mampu menahan air mata haru saat aliran listrik pertama kali menyala di rumahnya. Ia menyatakan rasa syukur mendalam karena telah bebas dari ketergantungan pada jaringan listrik tetangga yang sebelumnya dianggap tidak stabil dan terbatas. Momen ini ditandai dengan ucapan basmalah bersama Ali Masykur Musa, yang kemudian disambut oleh tepuk tangan warga sekitar. Kebahagiaan serupa dialami oleh dua warga lain, Rudi Antoni dan Muhammad Azwar, yang juga menerima sambungan listrik gratis melalui program yang sama di lokasi yang berbeda dalam satu rangkaian kegiatan.

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Ekspansi Bantuan Sosial YBM PLN

Di luar penyambungan listrik, PT PLN juga menyalurkan bantuan sosial tambahan melalui Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN. Program ini memperluas jangkauan bantuan berupa paket sembako kepada 30 kepala keluarga yang membutuhkan di wilayah sekitar. Langkah ini menunjukkan bahwa kehadiran PT PLN tidak hanya terbatas pada penyediaan energi, tetapi juga mencakup dukungan kesejahteraan dasar bagi masyarakat prasejahtera di wilayah operasi Sumatera Utara.

Visi Jangka Panjang PLNTNT di Sumatera Utara

General Manager PLN UID Sumatera Utara, Rizky Mochamad, menekankan bahwa listrik memiliki arti strategis bagi kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, penyambungan listrik membuka peluang bagi keluarga untuk meningkatkan produktivitas, mendukung pendidikan anak-anak, dan menciptakan kenyamanan beraktivitas di malam hari. Program Light Up The Dream menjadi wujud nyata semangat gotong royong yang diinisiasi oleh tenaga kerja PT PLN, yang menyisihkan sebagian penghasilan untuk kesejahteraan masyarakat. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa pemerataan akses energi berjalan beriringan dengan kepedulian sosial yang mendalam.