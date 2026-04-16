PLN Resmikan SPKLU Center Keempat di Jakarta Timur, Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik

PT Perusahaan Listrik Negara ( PLN ) Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ekosistem kendaraan listrik di ibu kota dengan meresmikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum ( SPKLU ) Center keempat yang berlokasi di Sakura Garden City, Jakarta Timur . Peresmian yang berlangsung pada Kamis, 16 April 2026, menandai langkah strategis PLN dalam menyediakan fasilitas pengisian daya yang memadai bagi pengguna kendaraan listrik yang terus bertambah.

General Manager PLN UID Jakarta Raya, Moch. Andy Adchaminoerdin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembangunan SPKLU Center ini merupakan hasil kolaborasi antara PLN, HVT sebagai penyedia mesin pengisian, dan Sakura Garden City sebagai pemilik lahan. Ia menekankan bahwa SPKLU Center di Sakura Garden City ini termasuk dalam kategori besar, dilengkapi dengan enam unit ultra fast charging, satu unit medium charging, serta satu unit SPKLU khusus untuk kendaraan roda dua. Keberadaan fasilitas ini tidak hanya menyediakan opsi pengisian daya yang beragam, tetapi juga didukung oleh area parkir yang nyaman dan operasional selama 24 jam, demi kemudahan dan kenyamanan pengguna kendaraan listrik.

Andy menjelaskan bahwa skema kemitraan antara PLN dan pihak swasta seperti ini terbukti efektif dalam mempercepat pembangunan infrastruktur SPKLU, sehingga diharapkan semakin banyak SPKLU yang hadir untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pengisian daya kendaraan listrik. Kolaborasi ini sejalan dengan peningkatan signifikan dalam penggunaan SPKLU yang tercatat pada awal tahun 2026. Selama periode Januari hingga Maret 2026, tercatat sebanyak 430.593 transaksi pengisian daya, sebuah angka yang melonjak lebih dari lima kali lipat dibandingkan dengan 88.012 transaksi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan tajam ini menjadi indikator kuat akan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kendaraan listrik.

PLN UID Jakarta Raya memiliki target ambisius untuk memastikan setiap Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) di wilayah Jakarta memiliki setidaknya satu SPKLU Center. Hingga saat ini, PLN UID Jakarta Raya telah berhasil mengoperasikan total 718 unit charger SPKLU yang tersebar di 405 lokasi. Jaringan infrastruktur ini mencakup berbagai tipe pengisian daya, mulai dari medium charging dengan kapasitas 22 kW, fast charging yang memiliki daya antara 25–50 kW, hingga ultra fast charging dengan kapasitas mencapai 200 kW, yang mampu mengisi daya kendaraan listrik dalam waktu sangat singkat. Selain pengembangan infrastruktur fisik, PLN juga terus berinovasi dalam memberikan kemudahan layanan melalui aplikasi PLN Mobile. Aplikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mencari lokasi SPKLU terdekat, tetapi juga memungkinkan pengguna untuk memantau proses pengisian daya secara real-time, hingga merencanakan perjalanan dengan fitur trip planner yang terintegrasi. Upaya ini diharapkan dapat semakin mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan listrik.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Syaripudin, turut memberikan apresiasi atas langkah proaktif PLN dalam mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Ia menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan kendaraan listrik sebagai salah satu strategi krusial dalam upaya menurunkan emisi gas buang dan meningkatkan kualitas udara di ibukota. Menurut Syaripudin, kehadiran SPKLU Center ini merupakan bukti nyata kolaborasi yang efektif antara pemerintah dan sektor swasta dalam mengakselerasi transisi menuju energi bersih di Jakarta. Dengan semakin luasnya ketersediaan, kecepatan, dan kemudahan akses terhadap infrastruktur pengisian daya, Syaripudin berharap masyarakat akan semakin yakin dan termotivasi untuk beralih menggunakan kendaraan listrik. Upaya ini tidak hanya sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan energi terbarukan. Keberadaan fasilitas pengisian daya yang memadai menjadi salah satu faktor penentu utama dalam kenyamanan dan kepraktisan penggunaan kendaraan listrik sehari-hari, sehingga diharapkan dapat memacu pertumbuhan pasar kendaraan listrik di Jakarta secara signifikan. (ANTARA/Siti Nurhaliza)





