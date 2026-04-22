PLN Pertahankan Asa Rebut Peringkat Ketiga Proliga 2026

Jakarta Electric PLN mengalahkan Jakarta Popsivo Polwan 3-2 dalam laga kedua perebutan tempat ketiga Proliga 2026, memaksa penentuan ke pertandingan ketiga.

Jakarta Electric PLN berhasil mempertahankan asa untuk meraih posisi ketiga dalam kompetisi Proliga 2026 setelah mengalahkan Jakarta Popsivo Polwan dalam pertandingan sengit dengan skor 3-2 (25-19, 22-25, 25-20, 16-25, 15-8).

Pertandingan yang berlangsung di GOR Amongrogo, Yogyakarta, pada Rabu malam, 22 April 2026, ini menjadi pembalasan atas kekalahan telak yang dialami PLN pada pertemuan pertama sebelumnya, di mana mereka menyerah 0-3. Dengan hasil imbang 1-1 ini, perebutan tempat ketiga akan berlanjut ke pertandingan ketiga yang akan menjadi penentu dalam format *best of three*. Pertandingan ini menjanjikan pertarungan yang lebih menarik dan menegangkan bagi para penggemar voli di Indonesia. PLN menunjukkan performa yang solid dan agresif sejak awal pertandingan.

Pada set pertama, meskipun menghadapi perlawanan ketat dari Popsivo, tim asuhan Chamnan Dokmai mampu mengendalikan permainan dan meraih kemenangan dengan skor 25-19. Keunggulan ini menunjukkan persiapan matang dan strategi yang efektif dari PLN. Namun, Popsivo tidak menyerah begitu saja. Pada set kedua, mereka bangkit dengan kekuatan penuh, terutama melalui serangan-serangan mematikan dari pemain andalan mereka, Malwina Smarzek dan Yonkaira Pena.

Kombinasi serangan yang terarah dan pertahanan yang solid berhasil membalikkan keadaan dan merebut set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga kembali menjadi milik PLN. Ersandrina Devega dan rekan-rekannya tampil sangat kompak dan menunjukkan permainan yang konsisten, sehingga mampu unggul jauh dan menutup set dengan skor 25-20. Kemenangan ini memberikan kepercayaan diri tambahan bagi tim PLN untuk menghadapi set-set berikutnya.

Namun, momentum PLN sedikit goyah pada set keempat. Popsivo berhasil memanfaatkan kelemahan dalam pertahanan PLN dan mengambil alih kendali permainan. Dengan serangan-serangan yang terarah dan permainan yang disiplin, Popsivo meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 25-16, memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Set kelima menjadi momen krusial bagi kedua tim.

Awalnya, kedua tim bermain dengan sangat hati-hati dan saling mengejar poin. Namun, PLN berhasil menemukan ritme permainan mereka dan mencetak poin-poin beruntun yang membuat mereka menjauh dari kejaran Popsivo. Kelemahan dalam pertahanan dan serangan Popsivo dimanfaatkan dengan baik oleh PLN untuk mengamankan kemenangan dengan skor 15-8. Kemenangan ini memastikan bahwa perebutan peringkat ketiga Proliga 2026 sektor putri akan ditentukan dalam pertandingan ketiga yang dijadwalkan akan berlangsung pada Kamis, 23 April 2026, pukul 19.00 WIB.

Pertandingan ini diprediksi akan menjadi pertarungan yang sengit dan menarik, karena kedua tim akan berjuang sekuat tenaga untuk meraih posisi ketiga. Para penggemar voli sangat antusias menantikan pertandingan penentuan ini dan berharap dapat menyaksikan permainan yang berkualitas dan menghibur. Pertandingan ini juga menjadi ajang pembuktian bagi kedua tim untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka dan meraih prestasi yang membanggakan. Dengan semangat juang yang tinggi dan persiapan yang matang, diharapkan kedua tim dapat memberikan yang terbaik dalam pertandingan penentuan ini





