PLN Pastikan Pasokan Batu Bara untuk PLTU di Pulau Jawa Sudah Mengalir

PT PLN (Persero) mengumumkan bahwa pasokan batu bara kalori menengah atau medium rank coal sudah mulai mengalir ke sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Pulau Jawa untuk mengatasi kelangkaan yang memengaruhi aliran listrik. Chief Officer of Strategic Procurement & Logistics PLN, Syarif Darmawan, mengucapkan terima kasih kepada pemasok yang telah menandatangani kontrak. Proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batu bara kalori menengah juga diakselerasi. Distribusi dilakukan ke PLTU milik PLN maupun swasta (IPP) di Jawa Barat dan Timur, seperti PLTU Suralaya, Paiton, dan Rembang. PLN juga menghadapi kendala teknis pada dua PLTU besar swasta di Jawa dan tim bersama mitra sedang melakukan perbaikan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya mengungkapkan defisit pasokan batubara untuk PLN tahun 2026 sekitar 18-20 juta ton dari total kebutuhan 154 juta ton, namun optimistis defisit dapat teratasi.

PT PLN (Persero) mengumumkan kepastian bahwa pasokan batu bara kalori menengah, yang juga dikenal sebagai medium rank coal , sudah mulai mengalir ke sebagian besar Pembangkit Listrik Tenaga Uap ( PLTU ) di Pulau Jawa .

Langkah ini diambil untuk mengatasi kelangkaan stok batu bara yang sebelumnya berdampak pada aliran listrik di sejumlah wilayah. Syarif Darmawan, Chief Officer of Strategic Procurement & Logistics PLN, mengucapkan terima kasih kepada para pemasok batu bara yang telah menerima penugasan dari pemerintah dan menandatangani kontrak dengan PLN maupun pembangkit mitra. Guna mempercepat pemulihan, PLN juga tengah mengakselerasi proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batu bara kalori menengah.

Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Jumat malam (20/6/2026), Darmawan menyatakan: Saat ini, proses penyaluran medium rank coal mulai mengalir pada PLTU di seantero pulau Jawa. Pasokan tersebut dialirkan baik ke pembangkit milik PLN maupun PLTU swasta atau Independent Power Producer (IPP). Untuk wilayah Jawa Bagian Barat, pasokan didistribusikan ke PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Lontar, PLTU Labuan, PLTU Suralaya 1-8, PLTU Jawa 7, PLTU Jawa 9 dan 10, serta PLTU Indramayu.

Sementara untuk wilayah Jawa Bagian Timur, pengiriman batu bara menyasar PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, hingga PLTU Tanjung Awar-Awar. Di samping masalah pasokan, Darmawan juga mengungkapkan kendala teknis yang dihadapi. Dua pembangkit besar yang dimiliki dan dioperasikan oleh mitra produsen listrik swasta mengalami gangguan, sehingga terpaksa keluar dari sistem kelistrikan Jawa.

Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami, agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan lancar. Sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah mengungkapkan adanya defisit pasokan batubara untuk pembangkit listrik pada tahun 2026. Total kebutuhan batubara untuk PLN ditetapkan sebesar 154 juta ton.

Dari target tersebut, pasokan yang terealisasi baru mencapai 134 juta ton, sehingga masih ada kekurangan sekitar 20 juta ton. Meskipun demikian, Menteri Bahlil optimistis bahwa sisa kekurangan tersebut dapat segera teratasi.

"Jadi tinggal kurang lebih sekitar 18 juta sampai 20 juta ton yang belum. Jadi overall enggak ada masalah," kata Bahlil beberapa waktu lalu. Dengan aliran pasokan batu bara yang sudah mulai berjalan dan upaya perbaikan terhadap pembangkit yang bermasalah, diharapkan sistem kelistrikan Pulau Jawa dapat segera pulih dan beroperasi dengan stabil. Kolaborasi antara pemerintah, PLN, dan pemasok serta mitra pembangkit menjadi kunci utama dalam menangani situasi ini untuk menghindari further disruption dalam pasokan listrik





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