PLN UID Kaltbar salurkan Rp519,65 juta untuk bangun kelas dan sanitasi SDN 04 Teluk Suak menggunakan teknologi FABA. Bantuan ini解决实际 masalah keterbatasan ruang bagi 65 siswa.

PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Barat menyalurkan bantuan dana sebesar Rp519,65 juta untuk program pembangunan dan rehabilitasi fasilitas di SDN 04 Teluk Suak, Kabupaten Bengkayang. Bantuan ini disalurkan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) guna mengatasi masalah kronis keterbatasan ruang belajar yang telah dihadapi sekolah tersebut selama bertahun-tahun.

Dampak Keterbatasan Ruang Terhadap Proses Belajar Mengajar

SDN 04 Teluk Suak sebelumnya menghadapi tantangan besar dalam menampung aktivitas pendidikan dengan fasilitas yang tidak sesuai standar. Sekolah ini memiliki enam rombongan belajar yang terdiri dari 65 siswa dan didukung oleh sembilan guru, namun jumlah ruang kelas yang tersedia hanya lima unit saja.

Also read Giant Sea Wall Mulai Dibangun Tahun Depan, Ini Wujud Tanggul di Teluk Jakarta

Kondisi ini memaksa sebagian besar aktivitas belajar-mengajar berlangsung dengan ruang yang sempit dan terbatas. Tidak hanya ruang kelas, fasilitas penunjang lain seperti perpustakaan juga terpaksa berbagi fungsi dengan ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan dapur. Situasi ini jelas menghambat kenyamanan siswa dalam menyerap pelajaran dan mengembangkan wawasan akademik mereka.

Penggunaan Teknologi FABA dan Detail Bantuan Sosial

Program bantuan ini secara inovatif mengoptimalkan pemanfaatan Fly Ash and Bottom Ash (FABA), yaitu material sisa pembakaran batu bara yang dihasilkan dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Penggunaan material residu ini menunjukkan komitmen PLN dalam menerapkan prinsip ekonomi sirkular dan efisiensi sumber daya dalam konstruksi infrastruktur pendidikan.

Advertisement

Bantuan tidak hanya berupa pembangunan satu unit ruang kelas baru dengan luas 62 meter persegi yang dirancang untuk menampung 28 siswa, tetapi juga penyediaan perlengkapan pembelajaran lengkap. PLN memberikan 16 set meja dan kursi siswa, papan tulis, serta meja dan kursi guru untuk mendukung operasional kelas baru tersebut secara penuh.

Penyempurnaan Fasilitas Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan

Selain bangunan fisik, program TJSL ini mencakup pembangunan satu unit toilet baru dan rehabilitasi satu unit toilet lama yang sudah ada. Penyediaan wastafel dan fasilitas pendukung lainnya juga menjadi bagian integral dari paket bantuan ini untuk menciptakan lingkungan sekolah yang higienis.

Peningkatan fasilitas sanitasi dianggap krusial karena kenyamanan belajar tidak hanya ditentukan oleh luas ruang kelas, tetapi juga oleh kebersihan dan kelayakan fasilitas pendukung bagi kesehatan siswa. Lingkungan yang bersih dan layak berkontribusi langsung pada fokus belajar dan kesejahteraan fisik anak didik.

Respons Pihak Sekolah dan Dampak Jangka Panjang

Kepala SDN 04 Teluk Suak, Maman Purwandil, menyatakan rasa syukur yang mendalam atas perhatian dan bantuan nyata yang diberikan oleh PLN. Ia menegaskan bahwa dukungan ini merupakan jawaban tepat atas kebutuhan mendesak sekolah yang selama ini mengalami defisit fasilitas infrastruktur.

Advertisement

Maman Purwandil mengapresiasi inisiatif PLN karena sangat membantu pelaksanaan tugas mengajar bagi guru dan meningkatkan kualitas belajar siswa. Kehadiran ruang kelas baru dan fasilitas sanitasi yang lebih baik diharapkan dapat mengubah pola pembelajaran menjadi lebih nyaman, efisien, dan berdampak positif bagi masa depan generasi muda di wilayah Teluk Suak.