PLN Integrasi PLTS dan BESS Solusi Krisis Listrik di Sulawesi akibat El Nino

PLN menggabungkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya dengan Battery Energy Storage System untuk mengatasi pasokan listrik terbatas di Sulawesi akibat fenomena El Nino. Strategi ini unik dan menjanjikan kestabilan energi di wilayah rawan kekeringan

PLN (Persero) berinovasi dengan menyatukan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Battery Energy Storage System ( BESS) guna menanggulangi krisis listrik yang menganga di Sulawesi akibat fenomena El Nino. Penurunan debit air mengurangi kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), sehingga distribusi listrik menjadi terbatas.

Skema Integrasi PLTS & BESS Membantu 24 Jam Operasional

Menurut Direktur Teknologi, Engineering, dan Keberlanjutan PLN, Edwin Nugraha Putra, PLTA beroperasi 24 jam pada kondisi normal. Namun, ketika debit air menurun, PLTA tidak dapat fungsi optimal. Dengan menambahkan PLTS dan menyimpan energi dalam BESS, PLN dapat menjaga pasokan 24 jam dan hanya mengandalkan PLTA pada saat beban puncak.

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"Kita dapat melihat di sini bahwa pembangkit listrik tenaga air sebenarnya beroperasi selama 24 jam. Namun, ketika menggunakan tenaga surya, menyimpannya di BESS, dan mengoperasikannya selama 24 jam, pembangkit listrik tenaga air hanya kami perlukan pada saat beban puncak," jelas Nugraha Putra dalam CEO Talks di Paviliun Indonesia COP31 di Antalya.

Hubungan El Nino dan Penurunan Kapasitas PLTA Sulawesi

Selama musim kemarau panjang yang dipicu El Nino, debit sungai di Sulawesi menurun drastis, membuat kapasitas PLTA turun hingga 650 megawatt pada bagian selatan wilayah. Karena sebagian besar pembangkit listrik di Sulawesi berbasiskan PLTA, penurunan ini menimbulkan kekurangan listrik yang signifikan.

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Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PLN pada saat itu, mengakui bahwa kekurangan listrik menjadi masalah besar. Ia menekankan perlunya solusi cepat dan relevan, serta menyampaikan keinginan PLN untuk memperlancar suplai energi di daerah rawan kekeringan.

Langkah Praktis PLN dan Dukungan Pemerintah

PLN langsung menambah kapasitas PLTS beserta sistem penyimpanan BESS pada wilayah Sulawesi selatan. Strategi ini bertujuan menambah energi pada musim kering dan memastikan suplai listrik memenuhi permintaan. Selain Sulawesi, tantangan serupa juga sedang dihadapi oleh Kalimantan dan Papua.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa masalah debit air menurun merupakan akibat El Nino yang memengaruhi sungai-sungai di Papua Selatan menuju Asmat. Ia menegaskan bahwa pemerintah terus bekerja mengatasi masalah ini dengan memastikan PLTA tetap berfungsi maksimal sambil mencari alternatif pasokan energi.

Keputusan PLN menambahkan PLTS dan BESS tidak hanya memitigasi dampak El Nino, tetapi juga menambah ketahanan sistem kelistrikan nasional terhadap fenomena cuaca ekstrem, memastikan suplai listrik stabil bagi konsumen di zona rawan dampak suhu tinggi dan kekeringan.