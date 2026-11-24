PLN Indonesia Power membangun pembangkit listrik tenaga surya hybrid kapasitas 4,5 MW dan baterai 9 MWh di Nusa Penida untuk menopang pertumbuhan pariwisata Bali.

PLN Indonesia Power resmi memulai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Hybrid dengan kapasitas 4,5 MW dan sistem penyimpanan energi baterai (BESS) berkapasitas 9 MWh di Nusa Penida. Proyek strategis ini secara resmi ditandai dengan pelaksanaan prosesi groundbreaking pada Selasa, 17 November, sebagai langkah konkret dalam memperkuat infrastruktur energi di kawasan wisata Bali.

Pembangunan fasilitas ini diproyeksikan mampu memproduksi sekitar 8,8 juta kilowatt hour (kWh) listrik setiap tahunnya. Target produksi tersebut dirancang untuk memperkuat pasokan energi bersih di wilayah tersebut, sekaligus memberikan dukungan vital bagi geliat ekonomi lokal dan sektor pariwisata yang tengah mengalami lonjakan permintaan di pulau tersebut.

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Visi Klungkung Jadi Green Island

Kehadiran pembangkit surya di Nusa Penida selaras penuh dengan visi Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai Green Island. Visi ini menekankan pentingnya destinasi wisata yang menjaga kelestarian alam melalui pemanfaatan energi bersih dan ramah lingkungan.

Bupati Klungkung, I Made Satria, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap pembangunan PLTS Hybrid ini. Ia menegaskan bahwa pengembangan energi ramah lingkungan merupakan kunci utama dalam mewujudkan pariwisata Nusa Penida yang berkelanjutan dan berkelanjutan secara lingkungan.

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Satria menjelaskan bahwa komitmen PLN sangat mendukung visi dan misi daerah yang telah dituangkan dalam program pembangunan. Untuk mewujudkan konsep Green Island, perlu pengembangan beberapa aspek, dengan Green Energy menjadi salah satu fokus strategis yang harus segera diwujudkan oleh pihak terkait.

Dukungan Program PLTS 100 GWp

Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN, Daniel Karmel Fernando Tampubolon, menyatakan bahwa proyek ini merupakan bagian dari dukungan perusahaan terhadap agenda nasional pengembangan PLTS 100 GWp. Ia menilai bahwa kolaborasi lintas pihak sangat dibutuhkan agar program besar tersebut bisa terwujud hingga ke tingkat daerah.

Daniel menekankan bahwa program PLTS 100 GWp yang menjadi agenda besar Presiden membutuhkan kerja sama, bukan hanya dari PLN. Ia mengajak semua pihak untuk menjadikan wilayah Nusa Penida sebagai contoh nyata bahwa program strategis di tingkat pusat dapat diterjemahkan menjadi pembangunan nyata di daerah.

Pembangunan di Nusa Penida diharapkan mampu menggerakkan pariwisata, memperkuat kemandirian energi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui integrasi sistem energi yang lebih handal dan efisien.

Realisasi Beban Puncak dan Solusi Teknis

Realisasi beban puncak listrik di wilayah Nusa Penida sepanjang tahun 2026 telah menyentuh angka 18 MW. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sekitar 12 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang menegaskan urgensi pengembangan pembangkit baru untuk mengoptimalkan potensi energi lokal.

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Bernadus, perwakilan teknis dari PLN, menjelaskan bahwa kondisi pertumbuhan beban ini menunjukkan pentingnya pengembangan pembangkit yang mampu mengoptimalkan potensi energi lokal. Melalui integrasi PLTS dan BESS, PLN berharap dapat menghadirkan alternatif pasokan energi yang lebih efisien sekaligus mendukung keandalan sistem kelistrikan di Nusa Penida.

Dengan beroperasinya pembangkit ini kelak, daya mampu pasok listrik di Nusa Penida akan meningkat signifikan dari 31 MW menjadi 35,5 MW. Peningkatan kapasitas ini akan memastikan stabilitas pasokan listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan sektor wisata yang terus berkembang.

Spesifikasi Teknis dan Target Penyelesaian

Secara teknis, PLTS Hybrid Nusa Penida didirikan di atas lahan seluas sekitar 8,2 hektare. Fasilitas ini menggunakan 8.608 modul fotovoltaik (PV) jenis bifacial monocrystalline berkapasitas masing-masing 720 Wp. Selain panel surya, sistem ini dilengkapi baterai penyimpanan BESS berkapasitas 9 MWh dengan teknologi Lithium Iron Phosphate (LFP).

Untuk menjaga kestabilan daya dan mengatur suplai listrik sesuai kebutuhan harian, seluruh sistem didukung oleh Energy Management System (EMS) dan Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA). Pembangunan proyek ini ditargetkan rampung dalam waktu 12 bulan sejak masa pelaksanaan dimulai.

Seluruh tahapan pengerjaan dipastikan mengutamakan keselamatan kerja, kualitas konstruksi, serta kepatuhan terhadap standar teknis yang berlaku. Hal ini dilakukan demi menyokong terwujudnya Nusa Penida sebagai Green Island yang andal dan berkelanjutan untuk masa depan.