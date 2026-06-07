PLN Indonesia Power Lanjutan Kemitraan Energi Bersih di Amerika Latin dan Karibia

PLN Indonesia Power memperluas investasi energi bersih dan kolaborasi strategi di Amerika Latin dan Karibia, mendukung transisi energi bersih Indonesia dan kemitraan bilateral

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri sedang menegaskan komitmen dalam memperluas diplomasi ekonomi sektor energi ke kawasan Amerika Latin dan Karibia . Sebagai bagian dari strategi ini, PLN Indonesia Power, perusahaan energi milik negara, telah menjajaki peluang investasi energi bersih melalui kolaborasi strategis dengan mitra di wilayah tersebut.

Pada acara forum 2nd Ambassadors' Dialogue on Enhancing Trade and Investment Cooperation between Indonesia and Latin America and the Caribbean yang diselenggarakan di Jakarta, Wakil Menteri Luar Negeri Arief Havas Oegroseno menyatakan bahwa Indonesia berambisi memperkuat kerja sama investasi energi dengan negara-negara di wilayah tersebut. Ia menekankan potensi besar hubungan ekonomi kedua kawasan dan keinginan Indonesia untuk menjadi pintu masuk strategis bagi bisnis Indonesia menembus pasar Asia, serta sebaliknya.

PLN Indonesia Power memandang Amerika Latin dan Karibia sebagai wilayah strategis bagi ekspansi bisnis energi berkelanjutan secara global. Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta mengungkapkan kesiapan perusahaan untuk memperluas kontribusinya tidak hanya sebagai penopang ketenagalistrikan nasional, tetapi juga sebagai perusahaan energi yang mampu bersaing di pasar internasional. Ia menegaskan que perusahaan memiliki kapabilitas end-to-end dalam mengelola pembangkit nasional dengan kapasitas mencapai 22,1 gigawatt, yang menjadi modal penting untuk membuka peluang kerja sama investasi dengan mitra internasional.

Julita Indah, Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga PLN Indonesia Power, menambahkan bahwa perusahaan siap memperkenalkan pengalaman dan teknologi dalam mengelola sektor pembangkitan listrik serta membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya bagi para mitra di kawasan Amerika Latin dan Karibia. Sebagai bagian dari portofolio bisnis, PLN Indonesia Power juga memfokuskan pada pengembangan energi terbarukan di kawasan tersebut melalui anak usaha PLN IP Renewables. Pemerintah Indonesia melihat potensi besar pada pembuatan pembangkit listrik tenaga surya di wilayah dengan radiasi matahari tinggi.

PLN Indonesia Power akan mengeksplorasi proyek Solar PV berskala besar dan Mini Hydro, memanfaatkan teknologi turbin andal yang telah dikembangkan. Dengan menekankan model kerja sama yang melibatkan studi kelayakan bersama, kemitraan operasional, hingga skema pendanaan strategis, PLN Indonesia Power berharap dapat memperkuat posisi Indonesia dalam pengembangan energi hijau di pasar global sekaligus mendorong transisi energi menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

Forum ini juga menjadi momentum penting bagi PLN Indonesia Power untuk memperkuat posisi perusahaan di arena internasional serta memperluas jaringan dengan mitra-mitra potensial di kawasan Amerika Latin dan Karibia. Dalam konteks diplomasi ekonomi Indonesia, langkah ini menjadi bagian dari agenda nasional untuk mempercepat transisi energi serta meningkatkan kontribusi Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Melalui aliansi strategis dan investasi yang berkelanjutan, Indonesia berupaya membangun sistem energi yang lebih aman, bersih, dan terintegrasi secara global, sekaligus memperluas akses ke pasar energi negara lain di wilayah Latin America dan Karibia. The article above describes the efforts of Indonesia and its state-owned power company PLN Indonesia Power to expand economic diplomacy in the energy sector to Latin America and the Caribbean.

It outlines the company's plans to invest in clean energy projects such as solar and small hydro facilities, while highlighting the potential for bilateral collaboration and technological exchange, all set against the backdrop of Indonesia's global commitment to sustainable energy and transnational partnerships





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