PLN Indonesia Power Ekspansi ke Amerika Latin dan Karibia Guna Dorong Transisi Energi Bersih

PT PLN Indonesia Power memaparkan langkah strategis ekspansi ke kawasan Amerika Latin dan Karibia dalam rangka memperluas jangkauan bisnis energi bersih global, memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia, serta menciptakan kolaborasi bersama mitra internasional untuk transisi energi berkelanjutan.

PT PLN Indonesia Power (PLN IP) mengukuhkan diri sebagai pelopor transisi energi berkelanjutan di tingkat global melalui ekspansi strategis ke kawasan Amerika Latin dan Karibia .

Direktur Utama Bernadus Sudarmanta menyatakan langkah ini sejalan dengan agenda pengembangan bisnis global perusahaan, di mana PLN IP tidak hanya berfungsi sebagai tulang punggung ketenagalistrikan nasional tetapi juga bermimpi menjadi perusahaan energi dengan daya saing internasional. Potensi besar kawasan tersebut dalam energi bersih memicu kesiapan PLN IP untuk membawa pengalaman, teknologi, dan kapabilitas guna menciptakan nilai tambah bersama mitra internasional. langkah ini juga memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia serta mendorong transisi energi menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

Konkretnya, PLN IP aktif berpartisipasi dalam forum '2nd Ambassadors' Dialogue on Enhancing Trade and Investment Cooperation between Indonesia and Latin America and the Caribbean' yang diselenggarakan di Jakarta oleh Kementerian Luar Negeri. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Havas Oegroseno menegaskan komitmen Indonesia memperluas investasi energi di kawasan tersebut, mengacu pada keberhasilan kerja sama di Timur Tengah dan Afrika. Ia menyoroti Beninnya Indonesia sebagai pintu masuk strategis bagi bisnis regional Asia.

Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga Julita Indah menambahkan bahwa PLN IP memiliki kapabilitas end-to-end dalam mengelola pembangkit sebesar 22,1 GW serta pengalaman beragam di proyek energi. Kehadiran dalam forum tersebut menjadi momentum crucial untuk mendemonstrasikan keunggulan operasional sekaligus membuka ruang kolaborasi luas untuk mitra di Amerika Latin dan Karibia, termasuk dalam studi kelayakan, kemitraan operasional, dan skema pendanaan strategis.

Julita juga menyoroti fokus pada energi bersih, khususnya melalui anak usaha PLN IP Renewables yang tertarik mengembangkan proyek solar PV berskala besar mengingat radiasi matahari tinggi di kawasan tersebut. Selain itu, peluang minihydro dengan teknologi turbin andal juga menjadi prioritas. Dengan rekam jejak yang solid, PLN IP bertujuan membangun kemitraan strategis yang saling menguntungkan serta mendukung pertumbuhan industri energi global yang lebih hijau, andal, dan berkelanjutan





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