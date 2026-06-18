PLN Hadirkan Listrik di Dusun Bukit Kundur, Bangka Belitung

PLN telah hadirkan listrik di Dusun Bukit Kundur, Bangka Belitung, melalui Program Listrik Desa (Lisdes). Program ini membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas, memperluas akses informasi, serta mendukung aktivitas pendidikan dan perekonomian. PLN berharap keberadaan listrik dapat menjadi pendorong kemajuan wilayah, memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat, serta mendukung terciptanya kehidupan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.

Hadirnya akses listrik di Dusun Bukit Kundur , Bangka Belitung , menjadi langkah nyata PLN dalam mendukung pemerataan akses energi sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah pelosok.

Sebanyak 129 keluarga di Dusun Bukit Kundur, Kabupaten Bangka Selatan, kini telah menikmati layanan listrik PLN dengan total daya tersambung mencapai 214.900 Volt Ampere (VA) lewat Program Listrik Desa (Lisdes). Program Lisdes yang dijalankan PLN tidak hanya menghadirkan penerangan, tetapi juga membuka peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas, memperluas akses informasi, serta mendukung aktivitas pendidikan dan perekonomian.

Manager UP2K Bangka Belitung, Yusmarti, mengatakan bahwa Program Listrik Desa merupakan wujud komitmen PLN dalam menghadirkan akses energi yang merata bagi seluruh masyarakat, termasuk yang berada di wilayah yang sebelumnya belum terjangkau layanan listrik secara optimal. Oleh karena itu, PLN terus berupaya memperluas jangkauan layanan listrik agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Wilayah Bangka Belitung, Ira Savitri, menegaskan bahwa pemerataan akses listrik merupakan bagian dari komitmen PLN dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hadir tidak hanya untuk menyediakan listrik, tetapi juga untuk menghadirkan harapan dan kesempatan bagi masyarakat. Listrik menjadi fondasi penting dalam mendukung aktivitas pendidikan, memperluas akses informasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kami akan terus berupaya memastikan manfaat listrik dapat dirasakan hingga ke wilayah-wilayah yang membutuhkan di Bangka Belitung, Salah seorang warga, Berri, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada PLN atas terealisasinya program listrik desa di wilayah mereka. Alhamdulillah, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada PLN yang telah menghadirkan listrik di Dusun Bukit Kundur, Sekarang aktivitas sehari-hari menjadi lebih mudah, anak-anak bisa belajar pada malam hari dengan lebih nyaman.

Kami juga memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembangkan usaha serta meningkatkan perekonomian keluarga, Dengan hadirnya listrik di Dusun Bukit Kundur, masyarakat kini memiliki akses yang lebih baik terhadap berbagai kebutuhan dasar dan aktivitas produktif. PLN berharap keberadaan listrik dapat menjadi pendorong kemajuan wilayah, memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat, serta mendukung terciptanya kehidupan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan. Melalui Program Listrik Desa, PLN terus berkomitmen menghadirkan energi yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Upaya tersebut sejalan dengan tujuan PLN untuk menghadirkan listrik yang andal, merata, dan berkelanjutan guna mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.





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