PLN: Gangguan Suplai Listrik di Aceh Akibat Kendala Teknis Sistem Utama

Pihak PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Aceh membenarkan adanya kendala teknis pada sistem suplai listrik utama di beberapa wilayah di Provinsi Aceh pada Jumat (22/5/2026). Proses perbaikan tengah berjalan, namun penyebab utama kerusakan sistem dan estimasi waktu pemulihan belum diketahui.

Manager Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN UID Aceh, Lukman Hakim, menjelaskan bahwa pemadaman di beberapa titik terjadi akibat adanya gangguan pada sistem suplai listrik utama. Guna mengatasi kendala tersebut, pihak PLN langsung menerjunkan tim teknis dalam skala besar ke titik-titik gangguan. Petugas di lapangan diklaim tengah melakukan penanganan secara intensif demi mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di wilayah terdampak.

Meski demikian, pihak PLN belum memberikan rincian pasti mengenai penyebab utama kerusakan sistem maupun estimasi waktu kapan aliran listrik akan kembali normal sepenuhnya. Sebagai langkah transparansi dan kemudahan akses bagi pelanggan, Lukman mengimbau masyarakat untuk memantau situasi dan perkembangan proses perbaikan secara langsung melalui platform digital resmi milik PLN





