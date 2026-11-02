PLN EPI Jamin Suplai 2,5 Juta Ton LNG Tahunan dari Blok Masela

PLN Energi Primer Indonesia memastikan pasokan 2,5 juta ton LNG tahunan dari Blok Masela untuk ketahanan energi nasional hingga 2030.

PT PLN Energi Primer Indonesia atau PLN EPI telah mengamankan komitmen pasokan Gas Alam Cair (LNG) dari Wilayah Kerja Masela dengan volume mencapai 2,5 juta ton per tahun. Langkah strategis ini diambil secara resmi di Jakarta pada hari Senin untuk memastikan ketersediaan energi primer jangka panjang bagi pembangkit listrik di bawah naungan PLN Group.

Skema Pengadaan LNG Masela dan Kapasitas

Pengadaan LNG dari Wilayah Kerja Masela ini setara dengan sekitar 40 kargo LNG setiap tahunnya. Total keseluruhan pasokan yang ditargetkan mencapai 600 kargo LNG dengan berat 37,5 juta ton. Target realisasi pasokan massal tersebut direncanakan akan dimulai pada akhir tahun 2030 dan akan berlanjut selama periode 18 tahun ke depan. Volume pasokan sebesar 2,5 juta ton per tahun ini akan menjadi fondasi utama dalam mendukung operasional pembangkit listrik PLN.

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Rakhmad Dewanto, selaku Plh Direktur Utama PLN EPI, menyatakan bahwa pengamananan pasokan ini merupakan langkah krusial untuk menjamin stabilitas energi. Menurutnya, langkah ini memastikan bahwa pasokan bahan bakar untuk pembangkit listrik PLN Group tetap tersedia secara konsisten dalam jangka panjang. Hal ini sejalan dengan proyeksi pertumbuhan kebutuhan listrik nasional yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL tahun 2025 hingga 2034.

Optimalisasi Potensi Gas Domestik Indonesia

Komitmen pembelian LNG dari Masela ini sekaligus memperkuat optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya gas bumi domestik. Tujuannya adalah untuk mendukung keandalan sistem kelistrikan di seluruh wilayah Indonesia. Rakhmad Dewanto menekankan bahwa dengan volume 2,5 juta ton per tahun selama 18 tahun, PLN EPI mendukung pengembangan lapangan hulu migas di Indonesia.

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Menurutnya, komitmen ini menjadi fundamental agar proyek pengembangan hulu migas dapat segera dieksekusi oleh para pelaku industri. Pada akhirnya, kerja sama ini merupakan wujud nyata dari upaya optimalisasi potensi gas bumi domestik. Langkah ini diambil untuk mendukung ketahanan energi nasional agar lebih stabil dan mandiri terhadap fluktuasi pasar global.

Diversifikasi Sumber Pasokan LNG Nasional

Selain fokus pada Wilayah Kerja Masela, PLN EPI juga memperkuat diversifikasi sumber pasokan LNG melalui pengembangan portofolio South Hub. Sumber pasokan South Hub bersumber dari sejumlah wilayah kerja migas domestik lainnya, yaitu Muara Bakau, East Sepinggan, Ganal, dan West Ganal. Pengembangan berbagai sumber pasokan domestik ini merupakan bagian dari strategi PLN EPI dalam membangun portofolio pengadaan LNG yang terdiversifikasi dan berkelanjutan.

Pasokan LNG dari South Hub direncanakan berlangsung pada periode tahun 2027 hingga 2037 dengan total volume sekitar 191 kargo LNG atau setara 11,2 juta ton. Pengembangan ini mencakup empat klaster gasifikasi serta sejumlah proyek Floating Storage and Regasification Unit atau FSRU. Infrastruktur tersebut berfungsi sebagai bagian dari rantai pasok LNG, mulai dari penyimpanan, pengangkutan, regasifikasi, hingga penyaluran gas ke pembangkit.

Proyeksi Jangka Panjang Ketahanan Energi

Ke depannya, PLN EPI berkomitmen untuk terus menyelaraskan strategi pengadaan dan pengelolaan energi primer dengan proyeksi kebutuhan listrik nasional. Perusahaan juga akan mengembangkan infrastruktur pendukung agar LNG dapat dimanfaatkan secara optimal dan menjangkau pembangkit di berbagai sistem kelistrikan Indonesia. Melalui penguatan portofolio pasokan dari WK Masela, South Hub, dan berbagai sumber domestik lainnya, PLN EPI membangun rantai pasok yang tangguh.

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Komitmen ini dirancang untuk menciptakan rantai pasok energi primer yang terintegrasi dan adaptif. Tujuannya adalah guna mendukung ketahanan energi serta keberlanjutan sektor ketenagalistrikan Indonesia secara keseluruhan. Dengan kombinasi pasokan dari Masela dan diversifikasi dari sumber domestik lain, PLN EPI memastikan stabilitas pasokan gas untuk pembangkit listrik di seluruh nusantara.