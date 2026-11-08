PLN Electric Run 2026 Siap Adakan Lari Berstandar World Athletics di ICE BSD

PLN Electric Run 2026 akan digelar di ICE BSD pada 8 November 2026 dengan kategori Half Marathon berlabel World Athletics. Event ini menghadirkan 8.000 pelari dan fokus pada gaya hidup sehat serta keselamatan peserta.

Perhelatan lari tahunan berprestise, PLN Electric Run 2026, resmi memasuki fase persiapan akhir jelang hari-H. Event ini akan digelar di kawasan ICE BSD, Tangerang, pada hari Minggu, 8 November 2026 mendatang. Lebih dari 8.000 pelari dari berbagai kalangan diprediksi akan memadati lintasan yang telah disiapkan secara profesional untuk acara ini.

Kegiatan pengumpulan paket lomba atau race pack collection telah dibuka secara resmi oleh pihak penyelenggara sejak hari Jumat, 6 November 2026. Proses pengambilan perlengkapan lomba ini berlangsung hingga Sabtu, 7 November 2026, bertempat di Senayan Park, Lantai Dasar, Jakarta Pusat. Lokasi ini menjadi titik kumpul utama bagi para peserta yang telah terdaftar untuk melengkapi administrasi dan perlengkapan mereka.

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Mekanisme dan Paket Perlengkapan Lari

Para peserta yang terdaftar dalam kategori Half Marathon 21K, Star Energy Geothermal 10K, dan MCI 5K diimbau untuk mengunjungi lokasi penukaran perlengkapan antara pukul 10.00 hingga 20.00 WIB. Prosedur pengambilan ini memerlukan verifikasi ketat berupa bukti pendaftaran resmi yang dapat ditunjukkan melalui aplikasi PLN Mobile milik peserta.

Paket perlengkapan lari yang disiapkan oleh panitia meliputi jersey resmi, nomor BIB individu, tote bag, serta dukungan produk hidrasi dan nutrisi lengkap. Dukungan nutrisi ini berasal dari berbagai sponsor yang bekerja sama dengan PLN untuk memastikan para pelari mendapatkan asupan yang cukup selama persiapan hingga hari perlombaan.

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Standar Internasional dan Komitmen Keselamatan

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, menegaskan bahwa PLN Electric Run 2026 bukan sekadar ajang olahraga, melainkan momentum untuk mempererat kebersamaan. Gregorius menekankan bahwa ajang ini adalah wujud komitmen PLN dalam mendorong masyarakat menerapkan gaya hidup sehat sekaligus menghadirkan ruang kebersamaan yang positif bagi seluruh elemen masyarakat.

Kategori Half Marathon pada tahun ini telah mendapatkan pengakuan resmi World Athletics Road Race Label 2026. Label standar internasional ini memberikan jaminan mutu lintasan yang presisi, steril, dan kompetitif. Standar tersebut berlaku bagi seluruh peserta, mulai dari pelari rekreasional hingga atlet profesional yang berpartisipasi dalam acara tersebut.

Keselamatan peserta menjadi prioritas utama yang diinstruksikan secara tegas oleh Gregorius. Ia mengimbau seluruh pelari untuk mengenali batas kemampuan tubuh masing-masing, mengatur ritme berlari, serta tidak memaksakan diri apabila mengalami kendala fisik selama perlombaan berlangsung. Fokus utama yang diharapkan adalah kemampuan setiap peserta menjaga kondisi fisik dan menyelesaikan lomba dengan aman.

Rute Optimal dan Batas Waktu Ketat

Keseluruhan rute untuk kategori MCI 5K, Star Energy Geothermal 10K, dan Half Marathon sudah diukur secara akurat oleh pihak resmi. Kontur rute kawasan BSD yang relatif datap sangat ideal bagi pelari yang ingin memburu rekor waktu pribadi atau personal best mereka dalam kondisi yang optimal.

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Untuk menjaga ketertiban dan keselamatan, pihak penyelenggara memberlakukan batas waktu ketat melalui Cut-Off Point dan Cut-Off Time. Untuk kategori Half Marathon, cut-off point ditetapkan di kilometer 12 dengan batas waktu 120 menit sejak pelari terakhir mulai berlari. Cut-off time secara keseluruhan untuk seluruh kategori ditetapkan selama empat jam.

Fasilitas Mitigasi dan Dukungan Medis

Kenyamanan dan keselamatan pelari diperkuat dengan penyiagaan fasilitas mitigasi cuaca yang komprehensif. Tersedia water station di setiap dua kilometer, area pendingin water mist, hingga 13 tenda medis satelit yang tersebar di sepanjang jalur. Peserta diimbau untuk mengoptimalkan sarana hidrasi dan segera berkomunikasi dengan tim medis jika mengalami kendala fisik.

Antusiasme tinggi juga ditunjukkan oleh atlet lari nasional, Rikki Marthin Simbolon, yang siap bersaing dalam ajang ini. Ia telah mengasah performanya secara intensif dan yakin bahwa persaingan akan sangat ketat. Rikki Marthin Simbolon menyatakan bahwa seluruh atlet yang ikut meramaikan PLN Electric Run 2026 telah melakukan persiapan matang sejak jauh-jauh hari untuk memastikan performa terbaik di hari perlombaan.