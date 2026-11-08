PLN Electric Run 2026 Raih Pengakuan Internasional World Athletics

PT PLN menggelar ajang lari bertaraf internasional di ICE BSD pada 8 November 2026 dengan hadiah Rp1 miliar dan sertifikasi World Athletics untuk Half Marathon.

PT PLN (Persero) resmi siap menyambut kedatangan 8.000 pelari dalam ajang PLN Electric Run 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu, 8 November 2026. Lokasi penyelenggaraan event olahraga massal ini berada di area Indonesia Convention Exhibition atau ICE BSD di Tangerang, Banten. Acara ini akan mengusung tema besar Powering Our Green Future sebagai wujud komitmen perusahaan terhadap transisi energi bersih dan gaya hidup sehat.

Pengakuan Standar Internasional World Athletics

Ajang lari tahunan milik PLN tersebut semakin istimewa karena berhasil meraih pengakuan resmi World Athletics Road Race Label 2026 untuk kategori Half Marathon. Status internasional ini menandai peningkatan signifikan dalam kualitas standar penyelenggaraan olahraga jarak jauh di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa rute dan manajemen event telah memenuhi kriteria ketat asosiasi atletik dunia. Langkah ini juga memperkuat posisi PLN dalam mendorong partisipasi publik terhadap kepedulian lingkungan melalui aktivitas fisik.

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Mekanisme Perlombaan dan Besaran Hadiah

PLN Electric Run 2026 menghadirkan tiga kategori jarak tempuh yang berbeda bagi para peserta, yaitu Half Marathon 21K, Star Energy Geothermal 10K, dan MCI 5K. Seluruh lintasan yang akan dilalui oleh atlet diukur secara presisi dengan mengacu pada standar Association of International Marathons and Distance Races atau AIMS. Tujuan pengukuran ini adalah untuk menjamin akurasi jarak tempuh agar sesuai dengan ketentuan kompetisi resmi. Sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian luar biasa para peserta, pihak penyelenggara menyiapkan total hadiah podium bernilai Rp1 miliar. Selain hadiah uang tunai, terdapat satu unit mobil listrik yang diberikan khusus kepada pelari yang mampu memecahkan rekor nasional untuk kategori Half Marathon.

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Posisi PLN dalam Transisi Energi dan Net Zero

Direktur Retail dan Niaga PLN, M. Fahrur Rozy, yang diwakili oleh Executive Vice President Niaga dan Pemasaran PLN, Nayusrizal N, menegaskan bahwa event ini bukan sekadar kompetisi olahraga. Ia menyatakan bahwa ajang ini merupakan momentum strategis untuk mengajak masyarakat berkontribusi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Narasi yang dibangun berfokus pada kolaborasi untuk mencapai target penurunan emisi melalui perubahan perilaku sehari-hari. Selain itu, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, menjelaskan bahwa PLN tidak hanya berfokus pada teknis ketenagalistrikan. Perusahaan ini berupaya mendekatkan diri dengan masyarakat sambil menghadapi tantangan sistemik menuju target net zero emissions pada tahun 2060. Untuk mendukung agenda lingkungan tersebut, penyelenggaraan event kembali menerapkan konsep Net Zero Emissions. Hal ini dicapai dengan memanfaatkan Renewable Energy Certificate atau REC untuk memenuhi kebutuhan energi selama acara berlangsung. Emisi karbon dari penggunaan kendaraan dan konsumsi energi peserta juga dihitung dan diimbangi melalui mekanisme carbon offset.

Dampak Sosial dan Ekosistem Digital PLN

Dampak positif acara ini tidak hanya berhenti pada aspek lingkungan, tetapi juga menyentuh dimensi sosial melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. PLN Icon Plus menyalurkan enam unit motor listrik kepada organisasi non-pemerintah yang berfokus pada perlindungan dan pemberdayaan ekonomi serta sosial bagi mantan pekerja migran perempuan. Program ini bertujuan membantu pemulihan dan kemandian kelompok rentan tersebut. Di sisi lain, Direktur Niaga dan Pemasaran PLN Icon Plus, Joice Lanny Wantania, menjelaskan bahwa keterlibatan divisi tersebut bertujuan memperluas ekosistem digital. Kampanye penggunaan aplikasi PLN Mobile digiatkan untuk mendekatkan layanan digital kepada pelanggan. Tujuannya adalah membangun kebiasaan masyarakat yang lebih aktif, peduli kesehatan, dan mendukung konsep green economy. Dukungan dari mitra seperti Tim Relation MCI Renewables, yang diwakili oleh Junio Ananda Mahendra, juga memperkuat pesan bahwa transisi energi bersih harus dibangun secara kolektif oleh seluruh lapisan masyarakat.