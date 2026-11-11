PLN Electric Run 2026 Pecahkan Rekor Nasional dan Hadirkan Pengalaman Lari Berkesan bagi Ribuan Peserta

PLN Electric Run 2026 di ICE BSD sukses menggelar kompetisi lari dengan lebih dari 8.000 peserta. Atlet Odekta Elvina Naibaho memecahkan Rekor Nasional Half Marathon putri setelah 16 tahun, sementara peserta umum memuji kualitas rute dan fasilitas yang prima.

Kegiatan lari amal dan kompetisi atletik terbesar yang diselenggarakan oleh PT PLN (Persero) kembali menunjukkan prestasinya dalam menginspirasi masyarakat Indonesia melalui PLN Electric Run 2026.

Acara yang berlangsung pada Minggu, tanggal 8 November 2026 di kawasan ICE BSD Tangerang ini berhasil menarik minat ribuan peserta dari berbagai latar belakang, baik mereka yang merupakan atlet profesional maupun masyarakat umum yang memiliki passion terhadap olahraga lari. Total sekitar delapan ribu orang berpartisipasi dalam berbagai kategori jarak yang ditawarkan, menciptakan atmosfer kompetisi yang sehat namun tetap penuh kekeluargaan.

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Prestasi Rekor Odekta Elvina

Keberhasilan penyelenggaraan acara ini tidak hanya diukur dari jumlah partisipan, tetapi juga dari tingkat kepuasan para pelari terhadap kualitas infrastruktur lomba, manajemen rute, serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti stasiun air dan area pemulihan yang memadai. Salah satu sorotan utama dari ajang tahunan ini adalah pencapaian bersejarah yang dicatat oleh atlet nasional Odekta Elvina Naibaho.

Di lintasan yang telah terverifikasi dan mendapatkan sertifikasi internasional bertaraf World Athletics Road Race Label 2026, Odekta berhasil memecahkan Rekor Nasional kategori Half Marathon putri dengan catatan waktu yang sangat impressive, yakni satu jam dua belas menit lima puluh tiga detik. Prestasi luar biasa ini menandai akhir dari dominasi rekor sebelumnya yang dipegang oleh Triyaningsih selama enam belas tahun sejak Asian Games Guangzhou 2010.

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Pemecahan rekor ini menjadi bukti nyata bahwa standar kompetisi olahraga di Indonesia terus meningkat seiring dengan dukungan infrastruktur dan organisasi yang profesional. Para atlet merasa bangga karena catatan waktu mereka diakui secara internasional, memberikan motivasi besar bagi generasi muda pelari tanah air untuk terus berlatih dan mengejar prestasi tertinggi. Di sisi lain, banyak peserta non-atlet juga menyampaikan apresiasi tinggi terhadap pengalaman berlari yang mereka rasakan.

Ulasan Peserta Memuji Penataan Rute

Pelari Robi Syianturi misalnya, mengungkapkan rasa puasnya terhadap penataan rute yang rapi dan kondisi lintasan yang nyaman di area BSD. Ia menilai bahwa PLN konsisten dalam menjaga kualitas event, terutama dalam hal penyediaan water station dan logistik lainnya yang memastikan keselamatan dan kenyamanan peserta sepanjang perlombaan. Peserta lain seperti Ina dan Jordy juga sependapat, mereka menikmati suasana meriah dan vibe positif yang tercipta di sepanjang jalur lari.

Kondisi cuaca yang sejuk serta jalanan yang aman berkontribusi besar terhadap pengalaman positif tersebut. Bagi mereka, acara ini bukan sekadar tantangan fisik, tetapi juga momen berharga untuk bersosialisasi dan menikmati kebersamaan. Wakil Direktur Utama PT PLN, Yusuf Didi Setiarto, menekankan bahwa visi PLN melampaui sekadar penyelenggaraan acara komersial. Melalui PLN Electric Run, perusahaan energi ini berkomitmen untuk mendorong gaya hidup sehat, meningkatkan kesadaran akan pemanfaatan energi bersih, dan membangun budaya olahraga yang berkelanjutan di seluruh nusantara.