PLN mempercepat pelaksanaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya berkapasitas 100 Giga Watt peak. Proyek strategis ini ditargetkan rampung dalam dua tahun untuk mendukung kedaulatan energi nasional.

Perusahaan Listrik Negara atau PLN saat ini tengah memacu eksekusi proyek nasional strategis berupa pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS dengan kapasitas total mencapai 100 Giga Watt peak atau GWp di berbagai wilayah Indonesia. Langkah intensif ini diambil untuk mematuhi arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar realisasi infrastruktur energi bersih tersebut diselesaikan secara maksimal dan cepat.

Mekanisme Survei dan Pelelangan PLTS 100 GWp

Dirut PLN Suroso mengonfirmasi bahwa seluruh tahapan persiapan teknis untuk megaproyek PLTS 100 GWp telah memasuki tahap kritis yang melibatkan pemetaan lokasi dan proses pengadaan resmi. Pihak manajemen perusahaan telah menyelesaikan survei lapangan di berbagai titik potensial dan kini sedang menjalankan proses pelelangan bagi para pengembang yang akan melaksanakan konstruksi fisik.

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Suroso menjelaskan bahwa timnya terus mengawal pengembangan PLTS dalam negeri secara intensif dengan target memulai proses pengadaan dalam waktu yang tidak lama lagi. Seluruh titik lokasi yang telah melalui tahap survei lapangan dinilai krusial sebagai fondasi sebelum PLN membuka lelang untuk memastikan efisiensi dan kesiapan lahan bagi pembangunan fasilitas pembangkit listrik tenaga surya.

Visi Presiden Prabowo Subianto dan Target Waktu

Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi meresmikan peluncuran program jumbo tersebut di Monumen Operasi Gilimanuk, Jembrana, Bali, pada Selasa (25/8/2026), sebagai wujud nyata peta jalan pemerintah untuk mencapai swasembada dan kedaulatan energi nasional melalui pemanfaatan energi bersih. Inisiatif besar ini sejalan dengan komitmen negara untuk mengurangi ketergantungan pada impor produk energi fosil dan memperkuat ketahanan energi domestik.

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Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan agar pengerjaan proyek raksasa tersebut dipercepat realisasinya untuk mencapai tujuan energi nasional dalam waktu dua tahun. Ia mencontohkan keberhasilan swasembada pangan yang tercapai dalam satu tahun dari target empat tahun, sehingga untuk tim energi ia memberi target realisasi yang lebih cepat dan ambisius demi kemandirian bangsa.

Dampak Investasi dan Efisiensi Anggaran Energi

Megaproyek PLTS 100 GWp ini menelan total investasi mencapai Rp 1.140 triliun dan diproyeksikan mampu menyerap tenaga kerja hingga 5,5 juta orang di berbagai sektor pendukung. Program strategis ini juga ditargetkan memberikan penghematan anggaran subsidi energi nasional hingga Rp 73,9 triliun setiap tahunnya, sehingga dapat dialokasikan untuk sektor pembangunan lain yang lebih prioritas.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melaporkan bahwa pembangunan PLTS di wilayah Bali akan menggantikan peran pembangkit listrik tenaga diesel yang selama ini digunakan secara luas. Penggantian ini dinilai sangat krusial untuk mendukung citra Bali sebagai destinasi wisata internasional yang mengedepankan energi hijau dan efisiensi sumber daya alam.

Realisasi Tahap Awal dan Integrasi Energi Lokal

Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa penggunaan kapasitas 1.000 Megawatt di Bali mampu melakukan efisiensi sebesar 0,6 juta kiloliter solar yang selama ini dikonsumsi oleh PLN. Langkah ini sesuai dengan kampanye energi hijau yang digaungkan, mengingat selama ini Bali masih sangat bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel yang kurang efisien dan ramah lingkungan.

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Bangunan tahap awal difokuskan pada 14 proyek pertama dengan total kapasitas 5.216 Megawatt Peak atau MWp yang tersebar di berbagai lokasi strategis. Daftar proyek tersebut meliputi PLTS Terapung Cirata di Jawa Barat dengan kapasitas 1.250 MWp, PLTS Bali di Gilimanuk dengan 300 MWp, serta PLTS Banyuwangi di Jawa Timur dengan kapasitas 130,2 MWp.

Proyek strategis lainnya yang masuk dalam tahap tender dan konstruksi adalah PLTS Terapung Gajah Mungkur di Jawa Tengah dengan kapasitas 134,2 MWp dan PLTS Terapung Saguling di Jawa Barat dengan 92 MWp yang kontruksinya sudah mencapai 44,4 persen. Selain itu, terdapat juga PLTS Pulau Rengit dengan kapasitas 0,078 MWp yang akan mengintegrasikan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

Program ini juga mencakup pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau terpencil melalui skema produktif penggunaan energi untuk kemandirian lokal. Panel surya yang digunakan diharapkan dapat diproduksi oleh industri dalam negeri dan baterai listrik dihasilkan dari tenaga kerja Indonesia, sehingga energi surya ini menjadi energi kebangsaan yang sepenuhnya digerakkan oleh kekuatan lokal.