PLN Indonesia Power resmi membangun PLTS Hybrid berkapasitas 4,5 MW terintegrasi BESS 9 MWh di Nusa Penida. Proyek ini menyuplai 8,8 juta kWh per tahun untuk pariwisata dan ketenagalistrikan Klungkung.

PT PLN Indonesia Power secara resmi memulai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Hybrid berkapasitas 4,5 megawatt di kawasan PLTS Suana, Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali. Upaya strategis ini ditandai dengan prosesi groundbreaking yang dilaksanakan pada Selasa, 17 November 2025, dengan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan kunci dari pemerintah daerah maupun internal perusahaan energi nasional tersebut.

Target Produksi 8,8 Juta KWh Energi Bersih

Pembangkit listrik yang baru didirikan ini diproyeksikan mampu menghasilkan energi listrik sekitar 8,8 juta kilowatt hour atau kWh setiap tahunnya untuk memperkuat pasokan energi bersih di pulau wisata tersebut. Pembangunan proyek infrastruktur ketenagalistrikan skala besar ini bertujuan signifikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal serta memacu perkembangan sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung utama pendapatan daerah di Bali bagian timur ini.

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Aliansi Pemerintah dan PLN Wujudkan Green Island

Kehadiran pembangkit energi terbarukan ini selaras sepenuhnya dengan visi Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mewujudkan Nusa Penida sebagai Green Island melalui pengembangan energi bersih yang menjaga kelestarian lingkungan. Bupati Klungkung, I Made Satria, secara terbuka mengapresiasi inisiatif pembangunan PLTS Hybrid tersebut sebagai aspek penting dalam mewujudkan visi Nusa Penida sebagai destinasi wisata berkelanjutan.

Menurut I Made Satria, komitmen pengembangan energi ramah lingkungan sangat mendukung program pembangunan daerah yang telah dituangkan secara resmi. Ia menegaskan bahwa mewujudkan kawasan Green Island memerlukan pengembangan beberapa aspek kunci, di mana Green Energy merupakan salah satu pilar utama yang harus dioptimalkan oleh seluruh pihak terkait demi keberlanjutan ekosistem pulau.

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Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN, Daniel Karmel Fernando Tampubolon, menjelaskan bahwa proyek ini menjadi bagian integral dari dukungan PLN terhadap program pemerintah nasional dalam pengembangan PLTS 100 GWp. Ia menekankan bahwa kolaborasi berbagai pihak sangat diperlukan untuk mewujudkan program ambisius tersebut hingga ke daerah terpencil.

Daniel Karmel Fernando Tampubolon mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan wilayah Nusa Penida sebagai contoh nyata bahwa program strategis tingkat pusat dapat diterjemahkan menjadi pembangunan fisik di daerah. Hal ini bertujuan menggerakkan pariwisata, memperkuat kemandirian energi nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal secara nyata.

Kapasitas Suplai Listrik Naik Menjadi 35,5 MW

Direktur Utama PLN Indonesia Power, Bernadus Sudarmanta, menjelaskan bahwa pembangunan PLTS Hybrid dan Battery Energy Storage System atau BESS merupakan bagian dari upaya PLN memperkuat infrastruktur ketenagalistrikan. Langkah ini diambil untuk mendukung pertumbuhan kebutuhan listrik yang terus meningkat di wilayah Nusa Penida seiring dengan aktivitas ekonomi dan pariwisata yang pulih.

Bernadus Sudarmanta mencatat bahwa pada tahun 2026, beban puncak listrik di wilayah tersebut mencapai 18 MW atau meningkat sekitar 12 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi permintaan energi yang melonjak ini menunjukkan pentingnya pengembangan pembangkit yang mampu mengoptimalkan potensi energi lokal secara maksimal.

Kehadiran pembangkit baru ini akan menambah daya mampu pasok listrik di Nusa Penida dari kapasitas sebelumnya sebesar 31 MW menjadi 35,5 MW. Melalui integrasi PLTS dan BESS, PLN berharap dapat menghadirkan alternatif pasokan energi yang lebih efisien sekaligus mendukung keandalan sistem kelistrikan di Nusa Penida untuk masa depan.

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Detail Teknis dan Jalur Waktu Konstruksi

Secara teknis, PLTS Hybrid Nusa Penida dibangun di atas lahan sekitar 8,2 hektare dengan menggunakan 8.608 modul fotovoltaik jenis bifacial monocrystalline. Setiap modul tersebut memiliki kapasitas masing-masing 720 Wp yang dirancang untuk memaksimalkan penyerapan energi matahari sepanjang hari.

Pembangkit ini dilengkapi BESS berkapasitas 9 MWh dengan teknologi baterai Lithium Iron Phosphate atau LFP yang terpercaya. Sistem kelistrikan tersebut didukung Energy Management System atau EMS dan Supervisory Control and Data Acquisition atau SCADA untuk mengatur pemanfaatan energi secara presisi.

Fungsi utama EMS dan SCADA adalah untuk menjaga kestabilan daya PLTS serta mendukung pasokan listrik sesuai kebutuhan yang berubah-ubah. Pembangunan proyek infrastruktur energi ini ditargetkan berlangsung selama 12 bulan sejak dimulainya masa pelaksanaan proyek secara resmi di lapangan.

Seluruh tahapan pekerjaan akan mengedepankan aspek keselamatan kerja, kualitas konstruksi, serta kepatuhan terhadap standar teknis yang berlaku secara ketat. Melalui pembangunan PLTS Hybrid dan BESS ini, PLN tidak hanya memperkuat infrastruktur ketenagalistrikan di Nusa Penida, tetapi juga mendukung pemanfaatan potensi energi terbarukan lokal.