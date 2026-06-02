Pledoi Nadiem Anwar Makarim: Tidak Ada Unsur Korupsi dalam Pengadaan Chromebook

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim mengucapkan pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta, menegaskan tidak ada unsur kerugian negara atau niat jahat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook untuk program digitalisasi pendidikan. Jaksa sebelumnya menuntutnya 18 tahun penjara dan denda Rp5,6 triliun. Sidang ini melanjutkan proses hukum yang memantau publik.

Terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim , menjalani sidang pembacaan pledoi atau nota pembelaan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026.

Dalam pledoinya, Nadiem menyampaikan bahwa para ahli dan saksi fakta telah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, perlawanan terhadap hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, serta tidak ada niat jahat dalam kasus tersebut. Pledoi tersebut juga memuat berbagai fakta persidangan yang dinilai menguatkan bahwa kebijakan digitalisasi education dijalankan untuk kepentingan program pendidikan nasional, bukan untuk keuntungan pribadi. Sidang pledoi ini digelar setelah majelis hakim memberikan waktu kepada terdakwa dan tim kuasa hukum untuk menyusun pembelaan.

Sebelumnya, jaksa penuntut telah menuntut Nadiem dengan pidana penjara selama 18 tahun, denda Rp1 miliar subsider kurungan, serta uang pengganti senilai Rp5,6 triliun. Kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengadaan perangkat Chromebook untuk program digitalisasi di sektor pendidikan, yang merupakan bagian dari kebijakan yang pernah dipimpin oleh Nadiem sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Proses persidangan telah berjalan dengan mengundang berbagai saksi dan ahli untuk memberikan keterangan terkait aspek teknis, keuangan, dan hukum dari program tersebut.

Pledoi yang dibacakan bertujuan untuk menyanggah tuduhan-tuduhan yang diajukan oleh jaksa penuntut, dengan menekankan bahwa semua keputusan dan tindakan yang diambil telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan melalui teknologi. Mahkamah akan mempertimbangkan pledoi ini sebelum memberikan vonis. Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan figur mantan menteri yang dikenal dengan program-program inovatif di bidang pendidikan.

Selain itu, nilai ganti rugi yang diminta jaksa sangat besar, yaitu Rp5,6 triliun, yang menjadi titik perdebatan dalam proses pengambilan keputusan. Komunitas hukum dan politik juga mengawasi perkembangan sidang ini karena dapat memberikan preseden untuk kasus korupsi di masa depan yang melibatkan pejabat tinggi negara. Pada intinya, Nadiem melalui pledoinya berargumen bahwa tidak ada unsur korupsi dalam pelaksanaan program digitalisasi tersebut, dan semua tindakan telah dilakukan untuk kepentingan negara





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nadiem Anwar Makarim Korupsi Chromebook Digitalisasi Pendidikan Kemendikbudristek Pengadilan Tipikor Pledoi Pidana 18 Tahun Ganti Rugi Rp5 6 Triliun

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nadiem Makarim Baca Pledoi dalam Kasus Korupsi Pengadaan ChromebookMantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim dijadwalkan membacakan pledoi pada sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa 2 Juni 2026. Jaksa menuntutnya dengan hukuman penjara 18 tahun, denda Rp1 miliar, serta uang pengganti hingga Rp4,87 triliun terkait dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook periode 2020-2022. Pledoi menjadi tahapan penting setelah tuntutan Jaksa Penuntut Umum dibacakan.

Read more »

Nadiem Makarim Bacakan Pleidoi Kasus Korupsi Chromebook hari iniEks menteri pendidikan Nadiem Makarim akan menyampaikan nota pembelaan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook pada sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa 2 Juni 2026. Sidang awalnya diagendakan setelah ditetapkan Hakim Purwanto S. Abdullah pada 13 Mei 2026, dengan pertimbangan masa penyembuhan pasca-operasi. Jaksa menuntut 18 tahun penjara, denda, serta uang pengganti amounting Rp809,5 miliar dan Rp4,8 triliun.

Read more »

Lawan Tuntutan 18 Tahun, Nadiem Makarim Bacakan Pleidoi Kasus Chromebook Hari Ini!Agenda pembacaan pleidoi itu digelar setelah jaksa penuntut umum menuntut Nadiem dengan pidana penjara selama 18 tahun.

Read more »

Nadiem Makarim Sampaikan Pledoi Di Pengadilan Tipikor, Klaim Tidak Ada Unsur Korupsi Dalam Kasus Pengadaan ChromebookNadiem Anwar Makarim, terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek, menyampaikan pledoi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 2 Juni 2026, dengan mengklaim tidak ada kerugian negara atau niat jahat berdasarkan testimoni ahli dan saksi fakta.

Read more »