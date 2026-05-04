PLBN Skouw Gagalkan Penyelundupan Ganja 2.155,6 Gram di Perbatasan Indonesia-Papua Nugini

PLBN Skouw berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ganja seberat 2.155,6 gram yang diduga dibawa oleh warga negara Papua Nugini. Insiden terjadi pada 1 Mei 2026 saat dua pelaku melarikan diri meninggalkan barang bukti. Petugas mengamankan ganja dan menyerahkan kepada Bea Cukai dengan koordinasi lintas instansi.

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis ganja seberat 2.155,6 gram yang diduga dibawa oleh warga negara Papua Nugini. Insiden ini terjadi pada Jumat, 1 Mei 2026, saat dua orang terduga pelaku mencoba melintas ke wilayah Indonesia menggunakan sepeda motor di area pemeriksaan PLBN Skouw.

Namun, saat proses pemeriksaan barang bawaan berlangsung, kedua pelaku tiba-tiba memutar arah kendaraan dan melarikan diri kembali ke wilayah Papua Nugini, meninggalkan barang bawaan di lokasi. Petugas keamanan PLBN Skouw yang siaga segera mengamankan barang yang ditinggalkan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan narkotika jenis ganja yang diduga akan diselundupkan melalui jalur perlintasan perbatasan.

Barang bukti tersebut kemudian diserahkan kepada petugas Bea dan Cukai untuk penanganan lebih lanjut, dengan koordinasi bersama Kepolisian Subsektor Skouw, unsur TNI, serta petugas keamanan PLBN Skouw. Kepala PLBN Skouw, Ni Luh Puspa Jayaningsih, menyatakan bahwa penggagalan ini merupakan hasil dari kewaspadaan petugas dan sinergi lintas instansi yang terbangun dengan baik di kawasan perbatasan. Menurutnya, pengawasan berlapis menjadi kunci utama dalam mencegah berbagai bentuk pelanggaran lintas batas.

PLBN Skouw yang dikelola Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kewaspadaan, memperkuat kolaborasi CIQS (Customs, Immigration, Quarantine, Security), serta mengedepankan profesionalisme petugas demi menciptakan perbatasan yang aman, tertib, dan bebas dari peredaran narkotika. Selain itu, PLBN Skouw juga terus memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Kepolisian dan TNI, untuk memastikan keamanan dan ketertiban di kawasan perbatasan. Penggagalan penyelundupan ganja ini merupakan bukti nyata dari upaya pemerintah dalam mencegah peredaran narkoba di wilayah perbatasan.

PLBN Skouw juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan yang terjadi di kawasan perbatasan. Dengan adanya kerjasama yang erat antara petugas keamanan dan masyarakat, diharapkan dapat menciptakan perbatasan yang aman dan bebas dari segala bentuk pelanggaran hukum





