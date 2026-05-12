Play for Peace Triumphs in Liga Universitas 2026: UNJ vs UNK

Semangat Play for Peace semarakkan laga melawan rivalitas tinggi antara Universitas Kristen Indonesia (UKI) vs Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada pekan keempat Regional Jakarta.

Bolasport.com - Semangat Play for Peace bergema kuat dalam penyelenggaraan Liga Universitas 2026. Hal itu makin digaungkan dalam duel penuh gengsi yang mempertemukan Universitas Kristen Indonesia (UKI) vs Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada pekan keempat Regional Jakarta di Stadion Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Tangerang Selatan, Sabtu (9/5/2026).

Lebih dari sekadar pertandingan, laga ini menjadi panggung untuk menekankan pentingnya sportivitas, saling menghargai, dan persatuan di kalangan mahasiswa melalui sepak bola. Kedua tim sebelumnya memang dikenal memiliki rivalitas yang tinggi dalam setiap event sepak bola antar-kampus. Maka itu, adanya kampanye Play for Peace disambut positif oleh pemain maupun pelatih UKI dan UNJ.

"Sangat bagus dengan adanya kampanye Play For Peace di Liga Universitas 2026. Ini sebagai sarana untuk membangun sportivitas dan rasa saling menghargai antarpelaku sepak bola di kalangan universitas," ujar Theophanic Isfahani Mustafa, pelatih UNJ. Para pemain UKI, UNJ, dan sejumlah tim di regional lain yang berhasil memenangkan pertandingan, menyatakan komitmen mereka untuk menjunjung sportivitas dan meningkatkan rasa persatuan antar-kampus lewat sepak bola.

Melalui kampanye Play for Peace, Liga Universitas diharapkan dapat memfasilitasi transformasi gaya bermain dan menanamkan nilai-nilai positif di lingkungan sepak bola perguruan tinggi di Indonesia. Pekan keempat penyelenggaraan Liga Universitas 2026 menyajikan tujuh pertandingan, sedangkan Regional Jakarta memberitakan empat tim yang berhasil memenangkan pertandingan. Untuk Regional Bandung, terdapat tiga tim yang menuai kemenangan. Untuk Regional Jakarta, empat tim yang mencapai kemenangan adalah UNJ, Universitas Darma Persada (Unsada), UMJ, dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta).

Pada Regional Bandung, STKIP Pasundan, UPI, dan Unpad masing-masing berhasil mendapatkan kemenangan. Liga Universitas diharapkan dapat memberikan wadah untuk menjaring talenta muda berbakat dari berbagai perguruan tinggi dan memperluas jangkauan kompetisi





BolaSportcom / 🏆 31. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Liga Universitas Play For Peace Semangat Bergamma Play For Peace Kampanye Persatuan Spesifikasi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Universitas Mulawarman Segel Titel Juara Campus League Samarinda, Raih Tiket The NationalUniversitas Mulawarman berhasil menyegel titel Juara Campus League Samarinda dan meraih tiket The National.

Read more »

Siswi SMA di Tangsel diterima di tujuh universitas ternama duniaKalya, siswi lulusan SMA Bina Nusantara (Binus) Serpong, Tangerang Selatan, Banten, berhasil diterima di tujuh perguruan tinggi terkemuka dunia pada seleksi ...

Read more »

Siswi SMA Asal Tangerang Selatan Diterima di Tujuh Universitas DuniaBerita Siswi SMA Asal Tangerang Selatan Diterima di Tujuh Universitas Dunia terbaru hari ini 2026-05-11 06:20:31 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Kampanye Play for Peace Ubah Duel UKI vs UNJ Jadi Simbol SportivitasPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »