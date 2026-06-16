PKT Kembangkan Pupuk Organik untuk Pertanian Berkelanjutan di Kalimantan

PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) terus mengembangkan pupuk organik sebagai solusi ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Indonesia. Melalui program ini, PKT العمل dengan institusi penelitian dan universitas untuk menghasilkan pupuk organik yang sesuai kondisi lokal, sembari memberikan pelatihan kepada petani. Tujuan utamanya adalah mengurangi ketergantungan pada pupuk impor dan menciptakan sektor pertanian yang berkelanjutan, dengan dukungan anggaran riset dan subsidi pemerintah.

PT Pupuk Kalimantan Timur ( PKT ) melanjutkan pengembangan pupuk ramah lingkungan dengan_target Produksi Pupuk Organik di Kalimantan . PKT memulai produksi pupuk organik sejak tahun 2020, dan terus melakukan inovasi untuk meningkatkan kapasitas serta kualitas produksinya.

Melalui program tersebut, PKT bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk_impor serta mendorong peningkatanproductivitas_pertanian di Indonesia secara berkelanjutan. PKT telah menjalin kerja sama dengan berbagai institusi penelitian danUniversitas di Kalimantan guna mengoptimalkan_formulasi pupuk organik agar sesuai dengan kondisi tanah_tanaman di wilayah tersebut Program pengembangan_pupuk_organik PKT juga melibatkan pemberdayaan_komunitas_petani melalui pelatihan dan_Workshop Penggunaan_pupuk_organik. PKT percaya_bahwa pendidikan_kepada_petani merupakan_kunci_berhasilny a adopsi_pupuk_organik. Melalui pendekatan_ini, PKT_bukan_hanya_meningkatkan_penjualan_produk_tetapi_juga_memberikan_dampak_positif_bagi_lingkungan dan masyarakat.

PKT_serta_subsidi_pemerintah_untuk_mendorong_usage_pupuk_organik di wilayah_sasaran. Untuk Mendukung_program ini, PKT juga_mengalokasikan_anggaran_riset_dan_pengembangan_untuk_memastikan_kualitas_pupuk_organiknya_memenuhi_standar_kInternasional. PKT_berharap_dengan_dilanjutkan_program_ini dapat menciptakan_pertanian_yang_lebih_sehat dan_berkelanjutan di Indonesia





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