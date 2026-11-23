PT Pupuk Kalimantan Timur menetapkan Topsoe dan Toyo Engineering untuk Basic Engineering Design pabrik amonia-urea Fakfak, mengadopsi teknologi rendah emisi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional.

PT Pupuk Kalimantan Timur resmi menggandeng perusahaan teknologi internasional asal Denmark dan Jepang untuk mempercepat pembangunan fasilitas produksi amonia dan urea di Kawasan Industri Pupuk Fakfak. Keputusan strategis ini diambil untuk menyusun desain dasar teknis yang mengadopsi standar global tertinggi guna memastikan efisiensi operasional jangka panjang.

Penetapan Mitra Teknologi Global Berbasis Evaluasi Ketat

Perusahaan asal Denmark Topsoe dan perusahaan asal Jepang Toyo Engineering Corporation ditetapkan sebagai mitra utama penyusun Basic Engineering Design atau BED. Kedua entitas ini dipilih setelah melalui proses evaluasi teknis dan komersial yang ketat sesuai dengan ketentuan pengadaan Pupuk Indonesia Group. Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur, Rafli Yandra, menjelaskan bahwa keterlibatan kedua perusahaan tersebut didasarkan pada rekam jejak unggul dan pengalaman terbukti dalam industri pupuk global. Langkah kolaboratif ini menjadi fondasi kuat bagi persiapan proyek yang berorientasi pada keberlanjutan dan keandalan tinggi.

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Desain Teknik Amonia Menggunakan Inovasi SynCOR Teruji

Pabrik amonia yang akan dibangun di Fakfak akan menerapkan teknologi SynCOR Ammonia milik Topsoe dengan proses Oxygen-Fired Autothermal Reforming. Sistem ini mengoperasikan rasio uap terhadap karbon mendekati angka 0,6 yang mampu memangkas kebutuhan bahan baku gas alam sebesar 10 persen. Pengurangan konsumsi gas alam ini berpotensi menurunkan biaya produksi amonia secara signifikan di masa depan. Selain itu, fasilitas ini dirancang dengan konsep ready-to-blue yang memungkinkan integrasi teknologi Carbon Capture and Storage maupun Carbon Capture, Utilization and Storage pada tahap pengembangan mendatang.

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Kapasitas Produksi Besar Mendukung Swasembada Pangan Nasional

Fasilitas produksi di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, ini dirancang untuk memiliki kapasitas amonia sebesar 2.500 ton per hari atau setara 825 ribu ton per tahun. Sementara untuk produk urea, target produksi ditetapkan sebesar 3.500 ton per hari yang setara dengan 1,15 juta ton per tahun. Proyek ini merupakan bagian dari penugasan resmi PT Pupuk Indonesia kepada PT Pupuk Kalimantan Timur sebagai pelaksana dan pengelola Proyek Strategis Nasional. Dokumen desain dasar yang disusun oleh Topsoe dan Toyo menjadi persyaratan krusial untuk pengajuan persetujuan prinsip investasi. Dokumen tersebut juga menjadi acuan teknis utama untuk tahapan rekayasa, pengadaan, dan konstruksi yang akan datang.

Dampak Ekonomi dan Dukungan Strategis Pemerintah Pusat

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis di Fakfak sebagai upaya memperkuat kedaulatan pangan. Langkah ini sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah yang menitikberatkan pada pemerataan pembangunan dan penguatan sektor petrokimia. Integrasi teknologi efisiensi energi dan kesiapan terhadap standar emisi rendah diharapkan dapat menciptakan nilai tambah besar dari sumber daya gas alam. Kehadiran pabrik ini tidak hanya mendukung swasembada pupuk, tetapi juga mendongkrak pertumbuhan ekonomi lokal di kawasan Indonesia Timur.