PKL Jadi Korban Pemerasan: Rekam Pungli, Diintimidasi Ormas, Diancam UU ITE

Seorang pedagang kaki lima (PKL) di Kudus menjadi korban pemerasan setelah merekam dan mengunggah video aktivitas pungutan liar. Oknum ormas meminta uang puluhan juta rupiah dengan ancaman UU ITE. Polisi sedang melakukan penyelidikan, menyita bukti, dan memeriksa saksi. Kasus ini bermula dari video viral penarikan retribusi parkir yang dinilai tidak wajar.

Seorang pedagang kaki lima ( PKL ) menjadi korban pemerasan setelah mengunggah video yang merekam aktivitas pungutan liar. Kejadian bermula saat PKL tersebut merekam aktivitas penarikan retribusi parkir di Jalan Sunan Muria, Kudus, Jawa Tengah, yang dinilai tidak wajar. Video tersebut kemudian diunggah ke media sosial sebagai bentuk dokumentasi. Namun, tindakan tersebut justru berujung pada intimidasi dan pemerasan oleh oknum organisasi masyarakat (ormas). Oknum tersebut meminta uang puluhan juta rupiah kepada PKL , dengan ancaman akan melaporkan PKL ke polisi dengan dalih melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE ) akibat mengunggah video pemerasan.

Kepolisian Resor Kota Kudus melalui Kapolsek Kudus Kota, Ajun Komisaris Polisi Subkhan, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Sejauh ini, tiga orang saksi telah dimintai keterangan, termasuk korban, ibu korban, dan kakaknya. Polisi juga telah menyita sejumlah alat bukti, di antaranya rekaman CCTV di lokasi kejadian dan rekaman audio berdurasi 12 menit yang diduga berisi percakapan negosiasi dan intimidasi. Dari hasil penyelidikan awal, terdapat indikasi kuat perbuatan yang mengarah pada tindak pidana pemerasan dan penipuan. Pihaknya akan melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi-saksi lainnya yang mengetahui kejadian tersebut. Selain itu, polisi juga akan menggelar gelar perkara dalam waktu dekat untuk menentukan status terduga pelaku.

Kapolsek Kudus Kota menegaskan komitmen jajarannya dalam menangani kasus ini secara profesional dan transparan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Secara yuridis, perbuatan tersebut diduga memenuhi unsur pasal 368 KUHP tentang pemerasan, yakni adanya paksaan dengan ancaman untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Selain itu, juga terdapat dugaan pelanggaran pasal 378 KUHP tentang penipuan, mengingat adanya rangkaian kebohongan terkait dalih biaya pencabutan laporan yang tidak pernah ada. Terkait ancaman penggunaan UU ITE oleh oknum anggota ormas, polisi menegaskan bahwa video yang direkam korban tidak mengandung unsur pidana, melainkan bentuk dokumentasi atas dugaan praktik pungutan liar di ruang publik.

Kasus ini mencuat setelah video penarikan retribusi parkir di Jalan Sunan Muria Kudus menjadi viral. Video tersebut memperlihatkan tarif parkir yang bervariasi dan dianggap tidak wajar oleh PKL.





