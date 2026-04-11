PKB: Prabowo Masih Kuat di 2029, Kaderisasi Jadi Strategi Utama

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar membahas persiapan partai menghadapi Pilpres 2029, dengan fokus pada penguatan kaderisasi. Pernyataan ini muncul di tengah sorotan terhadap dinamika politik terkini, termasuk isu pemain sepak bola, rencana transfer pemain voli, serta perkembangan kebijakan pemerintah.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ), Muhaimin Iskandar , yang akrab disapa Cak Imin , memberikan pernyataan terkait Pilpres 2029 . Dalam pandangannya, Cak Imin melihat bahwa Prabowo Subianto masih memiliki kekuatan yang signifikan dan PKB , sebagai partai politik, perlu bersikap realistis dalam menghadapi dinamika politik mendatang. Ia menyatakan bahwa jika Prabowo maju sebagai calon presiden, peluang kemenangannya sangat besar.

Oleh karena itu, PKB akan memberikan dukungan kepada pihak yang berpotensi memenangkan kontestasi. Pernyataan ini mencerminkan strategi PKB dalam membaca peta politik dan mengambil posisi yang dianggap paling menguntungkan. Cak Imin menekankan pentingnya kesiapan PKB dalam menghadapi berbagai kemungkinan di masa depan. \Cak Imin juga menyoroti pentingnya kaderisasi sebagai strategi utama PKB dalam menghadapi tantangan politik. Ia mengklaim bahwa proses kaderisasi telah dilakukan secara masif di seluruh Indonesia dan telah berhasil dilaksanakan lebih dari 1.000 kali. Hal ini menunjukkan komitmen PKB dalam mempersiapkan kader-kader yang militan, kuat, dan tangguh untuk menghadapi kompetisi politik apapun. Cak Imin menegaskan bahwa kaderisasi bukan hanya sekadar program internal partai, tetapi juga merupakan amanat undang-undang yang wajib dijalankan oleh seluruh partai politik. Undang-Undang Partai Politik dan konstitusi negara mewajibkan partai untuk melakukan kaderisasi, dan PKB telah melaksanakan kewajiban ini secara luas di seluruh Indonesia. Proses kaderisasi yang berkelanjutan ini bertujuan untuk memperkuat fondasi partai dan memastikan keberlangsungan PKB dalam kancah politik nasional.\Selain itu, berita lain juga menyoroti berbagai isu terkini. Misalnya, ada berita tentang pemain keturunan Indonesia yang mengungkapkan pengalaman pahitnya di Persis Solo, di mana ia tidak menerima gaji selama berbulan-bulan dan akhirnya memilih untuk mengakhiri karir profesionalnya. Ada juga berita tentang kemungkinan Red Sparks merekrut pemain voli asal Korea yang disebut-sebut sebagai 'kembaran' Megawati Hangestri jika Megawati tidak kembali bermain di V-League musim depan. Selain itu, terdapat berita tentang Menteri Pekerjaan Umum yang menegaskan bahwa tidak ada rencana khusus untuk bernegosiasi dengan Presiden atau berkoordinasi dengan Menteri Keuangan terkait kebijakan efisiensi. Informasi mengenai profil dan rekam jejak Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, yang menantang Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, juga turut diangkat. Jadwal Final Four Proliga 2026, yang akan dimulai pada 11 April, juga menjadi sorotan. Ada pula berita tentang Wiljan Pluim yang sempat didesak untuk menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) oleh klub dan PSSI. Terakhir, perbandingan harta kekayaan Dedi Mulyadi dan Krisantus Kurniawan menjadi perhatian publik, serta berita tentang pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang ingin kembali menjadi Warga Negara Belanda dan pengakuan pelatih Timnas Futsal Indonesia tentang keunggulan Thailand menjelang final Piala AFF Futsal 2026





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kemkomdigi ungkap strategi tumbuhkan infrastruktur digital hingga 2029Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Mulyadi mengungkapkan strategi pemerintah untuk menumbuhkan ...

Read more »

Strategi Pemerintah Dorong Infrastruktur Digital Hingga 2029Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital Kemkomdigi, Mulyadi, memaparkan strategi pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur digital hingga 2029 demi mendukung RPJMN 2025-2029. Fokus utama meliputi peningkatan jangkauan serat optik, peningkatan kecepatan internet, dan penataan infrastruktur digital yang efisien dengan melibatkan APJATEL.

Read more »

Pengakuan Mencengangkan Cak Imin Terkait Diusung PKB Jadi Presiden 2029Berita Pengakuan Mencengangkan Cak Imin Terkait Diusung PKB Jadi Presiden 2029 terbaru hari ini 2026-04-11 05:01:04 dari sumber yang terpercaya

Read more »

PKB Targetkan Cak Imin Jadi Presiden atau Wapres 2029Kini Cak Imin membawa PKB menjadi partai pendukung Prabowo dan menjadi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Read more »

Cak Imin: PKB Realistis Dukung Prabowo di Pemilu 2029PKB akan mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk dua periode.

Read more »