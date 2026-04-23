PKB: Pembagian Tingkatan Kader Lebih Baik Diatur Internal Partai

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan bahwa pembagian tingkatan kader lebih baik diserahkan kepada masing-masing partai politik untuk diatur secara internal, menanggapi usulan KPK terkait perubahan sistem keanggotaan partai.

Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) memberikan tanggapan terhadap usulan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) terkait perubahan sistem keanggotaan partai politik di Indonesia. Sekretaris Jenderal DPP PKB , Hasanuddin Wahid, menyatakan bahwa pembagian tingkatan kader lebih baik diserahkan kepada masing-masing partai politik untuk diatur secara internal.

Menurutnya, setiap partai politik telah memiliki mekanisme dan jenjang keanggotaan serta sistem kaderisasi yang disesuaikan dengan ideologi, visi, dan misi partai masing-masing. PKB meyakini bahwa memperkuat internal partai dan memastikan kaderisasi yang berjenjang adalah prioritas utama, bukan pemaksakan standar tingkatan kader dari luar. Pernyataan ini disampaikan menyusul kajian tata kelola partai politik yang dilakukan oleh Direktorat Monitoring KPK, yang menemukan adanya permasalahan dalam proses kaderisasi di berbagai partai. KPK mengusulkan pembagian anggota partai menjadi tiga tingkatan: muda, madya, dan utama.

Usulan ini muncul sebagai respons terhadap temuan bahwa kaderisasi partai politik seringkali tidak berjalan efektif, bahkan memunculkan praktik biaya masuk yang tinggi untuk menjadi kader dan mendapatkan rekomendasi dalam pemilihan umum. KPK berpendapat bahwa sistem kaderisasi yang lebih terstruktur dan transparan dapat menekan biaya politik dan mencegah praktik pengembalian modal politik oleh individu yang baru bergabung dengan partai. Selain pembagian tingkatan anggota, KPK juga mengusulkan pengaturan batas masa jabatan ketua umum partai politik, dibatasi maksimal dua periode kepengurusan.

Tujuannya adalah untuk menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan dan mendorong regenerasi kepemimpinan di dalam partai. Usulan-usulan ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola partai politik secara keseluruhan dan meningkatkan kualitas kader yang dihasilkan. KPK melihat bahwa perbaikan sistem kaderisasi merupakan langkah penting dalam mewujudkan partai politik yang bersih, profesional, dan akuntabel. Lebih lanjut, Hasanuddin Wahid menekankan bahwa PKB akan terus berupaya meningkatkan kualitas kaderisasi internalnya.

PKB memiliki program-program pelatihan dan pengembangan kader yang dirancang untuk membekali para kadernya dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin yang kompeten dan berintegritas. PKB juga berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen dan promosi kader. Menurutnya, kaderisasi yang baik harus didasarkan pada meritokrasi, yaitu penghargaan terhadap prestasi dan kemampuan, bukan berdasarkan faktor-faktor lain seperti uang atau koneksi.

PKB menyambut baik upaya KPK dalam memberikan masukan untuk perbaikan tata kelola partai politik, namun tetap berpegang pada prinsip otonomi partai dalam mengatur internalnya. PKB percaya bahwa setiap partai politik memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, sehingga solusi yang tepat untuk satu partai mungkin tidak cocok untuk partai lainnya. Oleh karena itu, PKB akan terus berdialog dengan KPK dan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi terbaik bagi perbaikan sistem kaderisasi partai politik di Indonesia.

PKB berharap bahwa dengan adanya perbaikan sistem kaderisasi, partai politik dapat menjadi wadah yang efektif untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik





