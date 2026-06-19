PKB Minta PDIP Segera Tegas Pilih Koalisi atau Oposisi

Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid mendesak PDIP untuk menentukan posisi politiknya secara jelas, apakah akan bergabung dalam koalisi pemerintahan atau menjadi oposisi. Permintaan ini menyusul isu keterlibatan kader PDIP dalam demonstrasi mahasiswa. Jazilul menilai sikap abu-abu tidak perlu dan menekankan pentingnya soliditas antarpartai government untuk mewujudkan agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid mendorong PDIP untuk mengambil sikap tegas mengenai posisi politiknya, apakah akan berkoalisi dalam pemerintahan atau menjadi oposisi. Pernyataan ini disampaikan terkait isu keterlibatan tokoh kader PDIP dalam aksi demo mahasiswa di Jakarta.

Jazilul menegaskan bahwa PDIP tidak perlu bersikap abu-abu dan harus memilih dengan jelas. Dia menyatakan bahwa pihak yang berkoalisi dengan pemerintah saat ini sedang berjuang keras untuk mewujudkan janji Presiden Prabowo Subianto, sehingga membutuhkan persatuan dan soliditas. Partai politik di barisan pemerintah, menurutnya, selalu menghormati berbagai pendapat yang berbeda





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Jazilul Fawaid PDIP Koalisi Oposisi Prabowo Subianto

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