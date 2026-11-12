PKB Kutuk Intimidasi Aparat di UGM, Tuntut Pembebasan Mahasiswa dan Hentikan Militerisasi

Wakil Ketua DPP PKB Gielbran Muhammad Noor mengutuk keras tindakan intimidatif aparat terhadap mahasiswa di Kampus UGM pada 10 November dan menuntut penarikan mundur militerisasi ruang sipil.

Gielbran Muhammad Noor, Wakil Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menyatakan penolakan tegas terhadap segala bentuk tindakan intimidatif yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap para massa aksi di lingkungan Kampus Universitas Gajah Mada (UGM). Pernyataan resmi ini disampaikan pada Kamis, 12 November 2024, sebagai respons langsung atas kejadian yang terjadi beberapa hari sebelumnya, tepatnya pada 10 November silam.

Tuntutan Pembebasan dan Keadilan Protes

PKB secara resmi mendesak seluruh aparat terkait untuk segera membebaskan para peserta aksi yang belum terbukti secara hukum melakukan tindakan anarkis atau melanggar tatanan keamanan umum. Gielbran Muhammad Noor menekankan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional yang tidak boleh dihambat melalui cara-cara yang tidak tepat.

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Bagi partai yang diasuh oleh Kiai Hasyim Muzadi tersebut, kebebasan untuk mengutarakan aspirasi dan pendapat bukanlah sebuah hal yang remeh, melainkan sebuah anugerah yang harus dijaga, dihormati, dan dilindungi oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemerintah, sesuai dengan amanah konstitusi negara Indonesia.

Reviu Sejarah Perjuangan Kemerdekaan

Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Komite Mahasiswa Universitas Gajah Mada ini mengingatkan kembali kepada publik bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia lahir dari keberanian para pejuang sebelumnya. Mereka berani mengutarakan pendapat, menyampaikan kebenaran, dan menuntut keadilan meski menghadapi intimidasi berat dari kaum penjajah pada masa lalu.

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Gielbran Muhammad Noor mempertanyakan perbedaan kondisi saat ini dibandingkan dengan masa sebelum kemerdekaan. Ia menyoroti fakta bahwa rakyat Indonesia kini masih mengalami intimidasi ketika mencoba menyuarakan kebenaran, sebuah fenomena yang dianggapnya sangat kontradiktif dengan semangat kemerdekaan yang harusnya menjadi fondasi kebebasan berekspresi.

Dampak Militerisasi Terhadap Akademisi

PKB menuntut penarikan mundur secara tegas terhadap praktik militerisasi terhadap ruang-ruang sipil dan akademik di Indonesia. Gielbran Muhammad Noor membandingkan kehadiran militerisasi yang berlebihan di kampus dan ruang publik layaknya sebuah hama yang merusak ekosistem intelektual dan kebebasan berpikir.

Menurutnya, intervensi keamanan yang berlebihan dapat menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan membatasi kebebasan individu untuk mengembangkan pikiran kritis. Hal ini berpotensi menciptakan iklim ketakutan yang mematikan kreativitas dan dialog konstruktif di kalangan generasi muda dan akademisi.

Masa Depan Demokrasi dan Ruang Publik

Kondisi saat ini menuntut refleksi mendalam mengenai batasan antara penegakan hukum dan perlindungan hak sipil. Penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional tanpa mereduksi hak-hak dasar warga negara untuk berkumpul dan berpendapat dalam kerangka demokrasi yang sehat.

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Partai Kebangkitan Bangsa berharap agar pemerintah dan aparat keamanan dapat meninjau kembali kebijakan yang dianggap represif. Langkah ini diperlukan untuk memastikan bahwa ruang sipil tetap menjadi wadah terbuka bagi dialog dan aspirasi rakyat tanpa rasa takut terhadap intimidasi.