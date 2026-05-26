PKB menyatakan dukungan penuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota minimal tiga puluh persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif, sekaligus menilai kebijakan ini sebagai langkah penting untuk keadilan gender dan demokrasi yang lebih inklusif.

Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) secara tegas menyatakan dukungan penuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan semua partai politik di Indonesia memenuhi kuota minimal tiga puluh persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif.

Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PKB, Hasanuddin Wahid, partainya tidak hanya mengakui pentingnya kebijakan tersebut, tetapi juga menegaskan bahwa PKB telah secara konsisten memenuhi persyaratan kuota perempuan sejak dulu. Hasanuddin menambahkan bahwa PKB telah menyiapkan kader perempuan yang kompeten dan siap bertarung di arena politik, sehingga tidak mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan regulasi baru.

Ia menegaskan, “Selama ini PKB selalu berupaya menciptakan keseimbangan gender dalam jajaran calon legislatif, dan kami yakin bahwa komitmen ini selaras dengan semangat keadilan serta pemberdayaan perempuan yang diunggulkan dalam konstitusi. ” Putusan MK yang baru saja dijatuhkan mengandung ancaman sanksi tegas bagi partai‑partai yang tidak mematuhi kuota tiga puluh persen. Sanksi tersebut meliputi pencoretan calon dari daerah pemilihan tertentu, pembatalan hak partai untuk mengikuti pemilihan, serta kemungkinan denda administratif yang signifikan.

Keputusan ini merupakan lanjutan dari putusan sebelumnya yang mengabulkan gugatan terkait keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif, sekaligus mengubah pasal dua ratus empat puluh lima Undang‑Undang Nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang Pemilu. Dengan perubahan ini, keterwakilan perempuan menjadi syarat administrasi yang wajib dipenuhi setiap partai sebelum dapat mencalonkan wakilnya dalam pemilu legislatif. Selain menanggapi keputusan MK, PKB juga menyoroti usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai penetapan tingkatan kaderisasi partai politik.

PKB berpendapat bahwa sistem kaderisasi internal yang ada sudah selaras dengan visi dan misi partai, namun tetap terbuka untuk perbaikan yang dapat memperkuat demokrasi internal. Partai ini juga menyambut positif usulan KPK yang mengharuskan calon presiden dan wakil presiden menjadi kader resmi partai, menilai langkah tersebut sebagai upaya memperkuat legitimasi dan akuntabilitas pemimpin tertinggi bangsa.

Pakar hukum tata negara, Titi Anggraini, menegaskan bahwa putusan MK tentang keterwakilan perempuan di Angkatan Kerja Dewan (AKD) DPR dapat langsung dijalankan tanpa menunggu proses revisi undang‑undang lebih lanjut. Hal ini mendapat sambutan hangat dari Fraksi PAN, yang dipimpin oleh Putri Zulkifli Hasan, yang menilai kebijakan afirmatif ini sebagai terobosan penting untuk meningkatkan partisipasi perempuan di tingkat kepemimpinan lembaga legislatif. Sementara itu, partai-partai lain seperti Golkar menyatakan akan mempelajari lebih dalam isi putusan tersebut sebelum menyesuaikan struktur internal mereka.

Di tengah dinamika politik nasional, PKB juga mengingatkan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan yang diwariskan oleh Gus Dur, khususnya pada peringatan Hari Raya Waisak. Partai menekankan bahwa nilai kebijaksanaan, toleransi, dan kasih sayang harus menjadi landasan dalam menanggapi tantangan global maupun konflik internal. Pada isu internasional, PKB menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya putra pemimpin Hamas, Azzam al‑Hayya, serta empat anaknya, sekaligus menegaskan dukungan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina.

Secara keseluruhan, posisi PKB yang tegas mendukung kebijakan kuota perempuan, menilai bahwa langkah tersebut tidak hanya memperkuat demokrasi, tetapi juga menegaskan komitmen partai terhadap keadilan gender, integritas internal, serta nilai‑nilai kemanusiaan yang menjadi fondasi bisu bangsa. Keputusan MK diharapkan menjadi pendorong utama bagi seluruh partai politik untuk mempercepat proses inklusi perempuan dalam struktur legislatif, sekaligus menjadi contoh bagi institusi‑institusi lain dalam memajukan agenda kesetaraan gender di Indonesia





