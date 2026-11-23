Perum Jasa Tirta I memperkuat kesiapsiagaan banjir di 9 wilayah sungai strategis menjelang musim hujan 2026 melalui manajemen waduk dan infrastruktur kritis.

Direktur Utama Perum Jasa Tirta (PJT) I, Fahmi Hidayat, menyatakan bahwa perseroan telah menyusun strategi komprehensif untuk menghadapi musim hujan yang diprediksi terjadi pada tahun 2026. Kesiapsiagaan ini menjadi fokus utama guna memastikan fungsi pengendalian banjir berjalan optimal serta menjamin ketersediaan air bagi berbagai sektor vital di Indonesia.

Strategi Kesiapsiagaan Banjir dan Infrastruktur

Perum Jasa Tirta I memperkuat pengelolaan waduk untuk menjaga fungsi pengendalian banjir sekaligus memastikan ketersediaan air untuk pertanian, pembangkit energi, industri, irigasi, dan kebutuhan lainnya di seluruh wilayah kerjanya. Direktur Utama PJT I, Fahmi Hidayat, menjelaskan bahwa setiap memasuki musim hujan, pihaknya melakukan berbagai persiapan agar seluruh pengelolaan sumber daya air tetap dalam kondisi siaga penuh.

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Fahmi Hidayat menegaskan bahwa perseroan telah memiliki pedoman siaga banjir yang menjadi acuan baku dalam menjaga kesiapan bendungan dan infrastruktur pengelolaan air menghadapi musim penghujan. Langkah persiapan dilakukan melalui metode walk through dengan menyusuri seluruh infrastruktur untuk memastikan tidak terdapat tanggul kritis yang berpotensi mengganggu pengendalian banjir secara signifikan.

Selain pemeriksaan fisik infrastruktur, PJT I juga menyiapkan material banjir seperti bronjong dan pasir untuk mengantisipasi apabila terjadi kondisi darurat akibat kerusakan tanggul di lokasi-lokasi rawan. Fahmi Hidayat menyampaikan bahwa tampungan waduk yang dikelola PJT I saat ini telah dipastikan siap menerima debit banjir sehingga dapat mendukung upaya pengendalian risiko banjir di daerah hilir.

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PJT I juga menyiapkan sistem peringatan dini serta forecasting untuk membantu mengantisipasi potensi banjir ketika musim hujan berlangsung di wilayah pengelolaan sumber daya air yang menjadi tanggung jawab perseroan. Kesiapan teknologi ini sangat penting untuk memberikan waktu evakuasi dan respons cepat kepada masyarakat yang berada di zona rawan bencana.

Tantangan Sedimentasi dan Strategi Pengelolaan Waduk

Selain kesiapan menghadapi banjir, Fahmi Hidayat mengatakan bahwa pengelolaan waduk juga menghadapi tantangan sedimentasi akibat erosi lapisan tanah yang terbawa aliran air dari hulu. Menurut dia, PJT I menerapkan strategi pengelolaan sedimentasi melalui konservasi daerah hulu dengan kegiatan sipil teknis maupun vegetatif serta melakukan penghijauan di daerah tangkapan air.

Upaya lain dilakukan dengan mengeluarkan sedimen yang telah mengendap dalam waduk melalui metode pengerukan atau dredging serta flushing untuk menjaga tampungan efektif waduk tetap optimal. Fahmi Hidayat menegaskan bahwa sedimentasi menjadi persoalan utama seluruh waduk sehingga daerah tangkapan air harus dijaga agar sedimen yang terbawa aliran sungai dapat dikendalikan dengan baik.

Ia menyebutkan pengelolaan sedimentasi penting dilakukan karena berkurangnya tampungan efektif waduk dapat mengganggu fungsi pengendalian banjir serta kemampuan menyediakan air bagi irigasi dan kebutuhan lainnya. Menjaga kapasitas waduk adalah kunci untuk memastikan ketersediaan air sepanjang tahun, terutama di musim kemarau ketika pasokan air sangat dibutuhkan oleh sektor pertanian dan industri.

Perluasan Wilayah Kerja dan Amanah Pengelolaan

Perum Jasa Tirta I melaksanakan kegiatan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Brantas yang mencakup 40 sungai, serta Wilayah Sungai Bengawan Solo yang mencakup 25 sungai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010. Ketentuan ini menjadi dasar hukum awal dalam operasional perseroan di dua wilayah sungai strategis tersebut.

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Selanjutnya, melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, wilayah kerja Perum Jasa Tirta I diperluas dengan penambahan Wilayah Sungai Toba Asahan, Wilayah Sungai Serayu Bogowonto, dan Wilayah Sungai Jratunseluna. Perluasan ini menunjukkan bertambahnya tanggung jawab perseroan dalam mengelola aset sumber daya air yang vital bagi bangsa.

Pada tahun 2026, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2026 tentang Penambahan Wilayah Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I, pemerintah kembali memberikan amanah pengelolaan pada empat wilayah sungai baru. Wilayah tersebut mencakup Wilayah Sungai Bali-Penida, Wilayah Sungai Pompengan-Larona, Wilayah Sungai Saddang, dan Wilayah Sungai Parigi-Poso.

Dengan penambahan tersebut, Perum Jasa Tirta I kini mengemban tugas pengelolaan sumber daya air pada 9 wilayah sungai strategis di Indonesia. Sesuai ketentuan dalam Keputusan Presiden tersebut, Perum Jasa Tirta I melaksanakan sebagian tugas dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang ditetapkan.

Sementara sebagian tugas lainnya tetap dilaksanakan oleh pemerintah melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau Balai Wilayah Sungai sesuai kewenangannya. Sinergi antara PJT I dan instansi pemerintah terkait sangat penting untuk memastikan koordinasi yang efektif dalam menghadapi tantangan pengelolaan air di masa depan.

Langkah ini juga sejalan dengan penandatanganan MoU Sinergi dan Pengembangan Kompetensi Informasi Publik dengan Direktur Utama Perum LKBN ANTARA, Abdul Hakim, yang disaksikan jajaran direksi kedua perusahaan tersebut. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan kualitas informasi terkait pengelolaan air kepada publik.