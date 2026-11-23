Direktur Utama PJT I Fahmi Hidayat menegaskan pengelolaan air dari hulu ke hilir mencakup sektor pangan, energi, industri, dan masyarakat secara berkelanjutan di 9 wilayah sungai strategis.

Direktur Utama Perum Jasa Tirta (PJT) I, Fahmi Hidayat, menegaskan komitmen perusahaan dalam memperkuat pengelolaan sumber daya air nasional yang meliputi wilayah hulu hingga hilir secara komprehensif. Upaya strategis ini dirancang untuk mendukung pemenuhan kebutuhan vital berbagai sektor ekonomi dan sosial seperti sektor pangan, energi, industri, serta pelayanan publik dasar masyarakat secara berkelanjutan dan terpadu.

Mandat Pengelolaan Air Dari Hulu Hingga Hilir

PJT I menjalankan mandat resmi sebagai Badan Usaha Milik Negara pengelola sumber daya air sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2010 yang telah ditetapkan. Fahmi Hidayat menjelaskan bahwa ketersediaan air merupakan fondasi utama kehidupan sehingga perusahaan harus memastikan pasokan dapat mencukupi seluruh kebutuhan pertanian, pembangkitan energi, industri, dan irigasi di seluruh wilayah kerjanya.

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Operasional pengelolaan sumber daya air oleh PJT I mencakup rangkaian aktivitas lengkap mulai dari perencanaan strategis, pelaksanaan teknis, pemantauan berkelanjutan, evaluasi kinerja, konservasi lingkungan, pendayagunaan optimal, serta pengendalian daya rusak air. Semua proses ini dijalankan secara sistematis untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan menjamin keamanan pasokan air bagi generasi mendatang.

Perusahaan mengelola berbagai infrastruktur vital berupa wilayah sungai serta sarana prasarana pendukung seperti bendungan, bendung, pintu air, dan terowongan yang tersebar di seluruh area operasinya. Infrastruktur kompleks tersebut dikelola untuk memenuhi kebutuhan multi-pemangku kepentingan mulai dari perusahaan daerah air minum, sektor industri manufaktur, irigasi pertanian luas, hingga pembangkitan listrik tenaga air atau PLTA.

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Ekspansi Wilayah Kerja Menjadi Sembilan Daerah Aliran Sungai

Perum Jasa Tirta I melaksanakan kegiatan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Brantas yang mencakup empat puluh sungai, serta Wilayah Sungai Bengawan Solo yang mencakup dua puluh lima sungai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010. Penjabaran wilayah kerja ini menjadi landasan operasional utama perusahaan dalam menjalankan tugas konstitusionalnya di pulau Jawa dan sekitarnya.

Selanjutnya, melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, wilayah kerja Perum Jasa Tirta I diperluas secara signifikan dengan penambahan Wilayah Sungai Toba Asahan, Wilayah Sungai Serayu Bogowonto, dan Wilayah Sungai Jratunseluna. Ekspansi ini membuktikan adanya kepercayaan penuh dari pemerintah pusat kepada PJT I dalam menangani tantangan sumber daya air di wilayah-wilayah yang lebih luas dan strategis secara nasional.

Pada tahun 2026, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2026 tentang Penambahan Wilayah Kerja Perusahaan Umum Jasa Tirta I, pemerintah kembali memberikan amanah pengelolaan pada empat wilayah sungai baru. Wilayah-wilayah tersebut meliputi Wilayah Sungai Bali-Penida, Wilayah Sungai Pompengan-Larona, Wilayah Sungai Saddang, dan Wilayah Sungai Parigi-Poso yang menambah cakupan operasional perusahaan.

Dengan penambahan wilayah baru tersebut, Perum Jasa Tirta I kini mengemban tugas pengelolaan sumber daya air pada sembilan wilayah sungai strategis di Indonesia secara penuh. Sesuai ketentuan dalam Keputusan Presiden tersebut, Perum Jasa Tirta I melaksanakan sebagian tugas dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang ditetapkan, sementara sebagian tugas lainnya tetap dilaksanakan oleh pemerintah melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau Balai Wilayah Sungai sesuai kewenangannya.

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Inovasi Bisnis dan Sinergi dengan Media Nasional

Sebagai BUMN berbentuk Perum, Fahmi Hidayat menegaskan bahwa PJT I mengutamakan mandat pelayanan publik dengan memastikan ketersediaan air bagi berbagai kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional. Namun, ia juga menekankan bahwa keberlanjutan perusahaan harus dijaga melalui optimalisasi sumber daya dan pengembangan potensi baru agar pelayanan publik tetap berjalan lancar dan efisien di tengah tantangan dinamika nasional.

Salah satu upaya inovatif yang dilakukan PJT I adalah mengembangkan pemanfaatan waduk untuk pembangkit listrik tenaga surya terapung yang ramah lingkungan dan mengolah sumber air baku menjadi sistem penyediaan air minum yang lebih baik. Fahmi menambahkan bahwa inovasi dan pengembangan bisnis menjadi langkah krusial perusahaan untuk menjaga keseimbangan antara pemenuhan mandat publik dan keberlanjutan operasional PJT I dalam mengelola sumber daya air nasional.

Komitmen ini juga diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU Sinergi dan Pengembangan Kompetensi Informasi Publik dengan Direktur Utama Perum LKBN ANTARA, Abdul Hakim, di Jakarta pada Senin, 23 November 2026. Kolaborasi strategis antara kedua lembaga ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi informasi publik dan memperkuat kredibilitas komunikasi terkait pengelolaan sumber daya air kepada masyarakat luas.