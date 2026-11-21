Pengprov PJSI DKI Jakarta berharap Jakarta International Judo Championship 2027 menarik lebih banyak negara saat peringatan lima abad kota, termasuk Eropa dan ASEAN yang belum hadir.

Pengurus Provinsi Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI) DKI Jakarta menyatakan komitmen untuk memperluas cakupan internasional dalam penyelenggaraan Jakarta International Judo Championship 2027. Ketua Harian PJSI DKI Jakarta, Ratiyono, menyampaikan harapan agar edisi tahun depan dapat mengakomodasi partisipasi dari lebih banyak negara dibandingkan edisi tahun ini yang digelar pada 21 November 2026. Kejuaraan ini menjadi momen strategis untuk mempromosikan judo Jakarta di kancah global, terutama menjelang peringatan lima abad Kota Jakarta.

Mekanisme Ekspansi Peserta Internasional Judo

Ratiyono menjelaskan bahwa strategi untuk menarik peserta dari negara-negara lain ini sejalan dengan visi Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, beserta wakilnya, Rano Karno, yang menjadikan Jakarta sebagai kota global dan berbudaya. Kebijakan tersebut menjadi pijakan utama dalam mengundang delegasi dari berbagai belahan dunia, khususnya negara-negara Asia Tenggara yang belum berpartisipasi dalam edisi sebelumnya seperti Filipina dan Vietnam. Dengan memanfaatkan momentum lima abad Jakarta, pengurus berharap dapat membangun jaringan judo yang lebih luas dan inklusif. Upaya ini juga mencakup peluang untuk melibatkan negara-negara dari Eropa, sehingga kompetisi menjadi benar-benar representatif dan menantang bagi atlet lokal.

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Posisi Pemangku Kepentingan dan Visi Judo Global

Visi Ratiyono untuk memperluas cakupan negara peserta didukung oleh keberhasilan edisi kedelapan yang lalu dalam menarik minat klub-klub dari luar negeri. Pada Jakarta International Judo Championship 2026, para peserta berasal dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Jepang. Keberadaan atlet-atlet dari negara-negara ini menciptakan lingkungan kompetisi yang sehat dan meningkatkan standar mutu pertandingan. Ratiyono menekankan bahwa kehadiran peserta internasional bukan sekadar jumlah, tetapi sebagai alat ukur kualitas atlet Indonesia di mata dunia. Hal ini senada dengan arahan pemerintah daerah yang menginginkan Jakarta dikenal sebagai pusat kegiatan olahraga bertaraf internasional yang berkelanjutan.

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Dampak Nyata bagi Pengembangan Atlet Indonesia

Keikutsertaan sebanyak 777 peserta dalam turnamen tahun ini, dengan lebih dari 700 atlet berasal dari dalam negeri, menunjukkan antusiasme yang tinggi namun juga menyoroti kebutuhan akan evaluasi berkala. Ratiyono menegaskan bahwa penyelenggaraan turnamen secara rutin sangat krusial bagi para atlet judo Indonesia untuk mengukur perkembangan kemampuan mereka setelah menjalani proses latihan yang panjang. Tanpa adanya event kompetitif, para atlet tidak memiliki tolok ukur yang jelas mengenai efektivitas latihan yang telah mereka lakukan. Kompetisi internasional memberikan laboratorium nyata bagi atlet untuk menguji teknik dan mental dalam situasi pertandingan sesungguhnya yang tidak bisa direplikasi hanya di dalam gym.

Tantangan Teknis dan Langkah Selanjutnya Kompetisi

Tantangan teknis terbesar bagi atlet Indonesia adalah kemampuan untuk mengalahkan lawan dari negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia di arena internasional. Ratiyono menyebut bahwa perbandingan teknik dan kesiapan fisik menjadi indikator utama keberhasilan pembinaan judo di Jakarta. Dengan adanya peluang untuk mengundang lebih banyak negara di tahun depan, atlet Indonesia akan menghadapi spektrum gaya bertarung yang lebih beragam dan kompleks. Langkah selanjutnya yang diharapkan adalah realisasi undang-undang resmi kepada federasi-federasi nasional di negara-negara yang belum hadir, serta persiapan logistik di Gedung Judo, Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk menampung gelombang peserta baru yang diharapkan dapat meningkatkan prestige kejuaraan ini secara signifikan.