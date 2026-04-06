Pjs Direktur Utama BEI Yakin Transparansi Dorong Peningkatan Bobot Saham RI di Indeks Global

Pjs Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, mengungkapkan keyakinannya bahwa peningkatan transparansi pasar modal akan mendorong peningkatan bobot saham-saham Indonesia dalam indeks global seperti MSCI dan FTSE. Meskipun ada potensi tekanan jual jangka pendek, Jeffrey menegaskan komitmen untuk menjaga mekanisme pasar yang wajar dan teratur. Informasi tambahan juga diberikan mengenai cara membuka blokir BNI mobile.

Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia ( BEI ) Jeffrey Hendrik meyakini bahwa pengungkapan informasi yang lebih baik dalam jangka panjang akan memberikan dampak positif pada peningkatan bobot saham-saham Indonesia di mata penyedia indeks global, seperti Morgan Stanley Capital International ( MSCI ) dan Financial Times Stock Exchange ( FTSE ). Hal ini disampaikan oleh Jeffrey dalam wawancara di Gedung BEI , Jakarta, pada hari Senin.

Beliau menekankan pentingnya transparansi, kedalaman pasar, dan tata kelola yang lebih baik sebagai fondasi utama untuk mencapai tujuan tersebut. Jeffrey optimistis bahwa dengan perbaikan-perbaikan ini, bobot saham Indonesia dalam indeks global akan meningkat secara signifikan di masa depan. Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan terhadap upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Self-Regulatory Organization (SRO) dalam menuntaskan empat proposal reformasi transparansi pasar modal di Indonesia. \Jeffrey mengakui bahwa dalam jangka pendek, peningkatan transparansi dan tata kelola mungkin akan menimbulkan potensi tekanan jual. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan beberapa informasi yang sebelumnya tidak terungkap kepada publik akan diungkapkan, yang dapat memicu penyesuaian dari berbagai pihak terhadap metodologi yang digunakan. Namun, Jeffrey menekankan bahwa tujuan utama adalah menjaga mekanisme pasar yang wajar dan teratur. Semua tindakan yang diambil harus didasarkan pada metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pernyataan ini mencerminkan komitmen BEI untuk terus berupaya meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat posisi pasar modal Indonesia di kancah global. Upaya peningkatan transparansi ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi asing dan meningkatkan likuiditas pasar. Selain itu, langkah-langkah ini juga bertujuan untuk melindungi investor dari praktik-praktik yang merugikan serta mendorong pertumbuhan pasar yang berkelanjutan.





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Satria Muda Evaluasi Kekalahan dari RANS Simba Bogor, Rebound Jadi Sorotan UtamaPelatih Satria Muda Pertamina Bandung, Djordje Jovicic, menyoroti kegagalan timnya dalam menguasai rebound sebagai faktor utama kekalahan dari RANS Simba Bogor dalam pertandingan IBL 2026. Widyanta Putra Teja juga mengakui kelemahan di area paint.

Read more »

Suriah tutup perlintasan perbatasan utama setelah ancaman IsraelOtoritas Suriah menyatakan pada Sabtu (4/4) bahwa sebuah perlintasan utama dengan Lebanon akan ditutup sementara karena masalah keamanan menyusul peringatan ...

Read more »

Net Buy Asing Pilih-Pilih, Saham Ini Jadi Buruan UtamaInvestor asing masih melakukan net foreign buy di beberapa saham meski pasar saham domestik tertekan. AADI, EMAS, dan MSIN jadi incaran utama.

Read more »

Sampah di Pasar Kramat Jati Masih Menumpuk, Pramono Target Bersih dalam SepekanTarget itu juga disampaikan langsung Pramono di hadapan Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Agus Himawan.

Read more »

Bukit Asam Bidik Produksi 49,5 Juta Ton Batu Bara di 2026Direktur Utama PT Bukit Asam memastikan produksi tahun 2026 tidak mengalami pemangkasan.

Read more »

Buka-Bukaan Eks Direktur Bina Marga soal Asbuton, Masalah IUP hingga HargaMenurut dia, persoalan Asbuton bukan hal baru dan sudah berlangsung lama tanpa penyelesaian yang tuntas.

Read more »