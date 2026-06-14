Timnas Indonesia diprediksi akan menerima kenaikan peringkat dunia menurut FIFA setelah kemenangan atas Oman dan Mozambik. Kenaikan ini membuat Timnas Indonesia diprediksi mengalami kenaikan 4 peringkat dari urutan 122 menjadi 118.

Pisah Jalan dengan FCV Dender, Ragnar Oratmangoen Bakal Reuni dengan Shin Tae-yong di Persija Jakarta? Kasus Indonesia Kembali Diungkit, FIFA Dinilai Terlalu Lembek ke Amerika soal Piala Dunia Timnas Indonesia yang menjadi tuan rumah menjamu Oman dan Mozambik, dua negara yang di atas kertas lebih unggul dari skuad Merah-putih dalam urusan ranking dunia.

Kendati demikian, Timnas Indonesia justru bisa membalikkan persepsi tersebut. Keduanya berhasil dilibas yakni Oman (3-0) serta Mozambik (1-0) di Stadion GBK. Berkat kemenangan beruntun dari dua negara yang secara posisi lebih unggul, Timnas Indonesia diprediksi bakal menerima kenaikan peringkat dunia menurut FIFA. Kemenangan atas Oman dan Mozambik membuat Timnas Indonesia diprediksi mengalami kenaikan 4 peringkat dari urutan 122 menjadi 118.

Ini menjadi prestasi terbaik Timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan, jika tren tersebut berlanjut, Garuda bisa semakin mendekati 100 besar dunia. Lonjakan ranking FIFA yang akan diterima Timnas Indonesia ternyata mendapat sorotan tajam dari media asal Kuwait. Tak disangka, mereka memberikan apresiasi.

Timnas Indonesia naik 4 peringkat di peringkat FIFA setelah kemenangan mereka atas Oman (3-0) dan Mozambik (1-0), cuit akun X @kuwait_PLg, Rabu (10/6). Lebih lanjut, mereka bahkan tak segan-segan membandingkan pencapaian Timnas Indonesia dengan Kuwait yang justru mengalami kemunduran. Dalam kesempatan itu, media Timur Tengah tersebut memberikan gambaran saat Timnas Indonesia besutan Shin Tae-yong lolos Piala Asia 2023 usai kandaskan Kuwait.

(Tahun) 2022 selama kualifikasi Asia 2023 di Kuwait: Timnas Kuwait (peringkat 138 dunia) - Timnas Indonesia (peringkat 160 dunia), jelasnya. Mereka mengalahkan kami dan lolos sebelum naturalisasi pemain berdarah campuran! , tambah @kuwait_PLg. Selain Piala Asia, media Kuwait tadi juga menyoroti kiprah Timnas Indonesia yang melangkah jauh di babak Kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu.

Bahkan, skuad Merah-putih kembali lolos ke Piala Asia edisi 2027 dan semua itu didapatkan hanya dalam kurun waktu empat tahun saja. Timnas Brasil mendapatkan kejutan di laga melawan Maroko pada partai pembuka mereka di Piala Dunia 2026. Duel berakhir tanpa pemenang di New Jersey Stadium. Berpisah dengan klub Belgia FCV Dender, pemain Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen berpeluang reuni dengan Shin Tae-yong yang kini melatih Persija Jakarta?

Qatar, calon lawan Timnas Indonesia di Piala Asia 2027, menciptakan kejutan di Piala Dunia 2026. Swiss ditahan dengan cara yang dramatis pada Minggu (14/6) dini hari WIB. Timnas Swiss memulai perjuangannya di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Qatar pada laga perdana Grup B. Namun ada satu pemandangan yang terasa berbeda bagi para pendukung Penyelenggaraan Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat kembali menuai kontroversi.

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Era baru Timnas Indonesia di bawah komando John Herdman tampaknya segera dimulai. Dua pemain muda berdarah Indonesia, Luke Vickery dan Mitchell Baker, disebut menjadi gel Timnas Indonesia U-19 memang berhasil menutup Piala AFF U-19 2026 dengan kemenangan. Namun, pelatih Nova Arianto menegaskan hasil tersebut belum cukup membuatnya puas Penyelenggaraan Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat kembali menuai kontroversi.

Di tengah gemerlap turnamen sepak bola terbesar di dunia, FIFA kini menghadapi sorotan ter Timnas Swiss memulai perjuangannya di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Qatar pada laga perdana Grup B. Namun ada satu pemandangan yang terasa berbeda bagi para pendukung Kenaikan harga smartphone premium tampaknya masih akan berlanjut pada generasi berikutnya. Setelah beberapa tahun terakhir pasar dihadapkan pada lonjakan harga perangkat. Iran dan AS dikabarkan mencapai rumusan awal perdamaian yang mencakup Selat Hormuz, sanksi, dan isu nuklir.

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Timnas Indonesia Piala Dunia FIFA Kenaikan Peringkat Sepak Bola

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