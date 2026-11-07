Pirelli Luncurkan Ban Motor Angel GT III, Rilis Global Awal 2027

Pirelli resmi umumkan ban Angel GT III untuk segmen mid-to-large displacement dengan fokus stabilitas dan kenyamanan touring. Ban ini dijadwalkan rilis secara global pada awal 2027 dengan teknologi baru.

Pirelli secara resmi memperkenalkan generasi terbaru dari jajaran ban motor nya, yaitu Pirelli Angel GT III. Varian ini dirancang khusus untuk sepeda motor kelas menengah hingga besar di segmen sport touring, crossover, dan naked bike. Sebagai penerus sukses Angel ST, Angel GT, dan Angel GT II yang telah bertahan selama lebih dari 15 tahun, ban ini dijadwalkan mulai dipasarkan secara global pada awal 2027.

Pengembangan Pirelli Angel GT III mengintegrasikan DNA performa balap dengan tingkat kenyamanan tinggi untuk perjalanan jarak jauh. Dibanding pendahulunya, Pirelli Angel GT III menawarkan karakter handling yang lebih intuitif. Hal ini membuat sepeda motor terasa lebih stabil, lincah, dan responsif saat bermanuver di berbagai kondisi jalan raya.

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Teknologi Tapak untuk Jalan Basah

Peningkatan daya cengkeram di jalan basah menjadi fokus pengembangan utama bagi Pirelli Angel GT III. Pirelli merancang pola tapak yang mampu memberikan traksi maksimal. Desain ini bertujuan memberikan rasa percaya diri serta kendali lebih tinggi bagi pengendara saat melintasi permukaan jalan yang licin atau basah.

Konsistensi performa sepanjang masa pemakaian menjadi keunggulan teknis lainnya dari ban ini. Karakteristik dinamis Pirelli Angel GT III dirancang tetap stabil meski usia pakai ban mulai bertambah. Kondisi ini memastikan respons kendali motor tetap dapat diprediksi dengan aman selama masa pakainya.

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Kenyamanan Touring dan Desain Visual

Demi menunjang kenyamanan perjalanan jarak jauh atau touring comfort, Pirelli telah merancang ulang pola tapak pada ban belakang. Perubahan ini berfungsi untuk menekan kebisingan gulir sekaligus mengurangi tingkat kelelahan pengendara selama perjalanan panjang. Hal ini menunjukkan komitmen Pirelli dalam aspek kenyamanan pengguna.

Secara visual, penampilan ban Pirelli Angel GT III makin elegan berkat desain alur tapak baru. Dinding ban juga menampilkan tekstur kontras tinggi yang menghadirkan logo ikonik Angel serta grafis tulisan Gran Turismo yang sporty. Detail ini memperkuat identitas segmen sport touring dari produk tersebut.