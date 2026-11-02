Pindad Kembangkan SPS-1 dan Tank Harimau untuk Modernisasi Pertahanan Nasional

PT Pindad mengembangkan senjata pelumpuh senyap SPS-1 dan tank Harimau untuk memperkuat pertahanan Indonesia. Produk ini menggabungkan teknologi dron dan persenjataan konvensional untuk ancaman modern.

Perkembangan teknologi telah secara fundamental mengubah karakter peperangan modern di seluruh dunia. Pesawat nirawak atau drone, sistem pengganggu elektronik, dan persenjataan presisi semakin mewarnai dinamika medan pertempuran. Jika dalam perang konvensional pasukan infanteri berhadapan langsung dengan pasukan infanteri lain, kini pasukan infanteri harus ekstra waspada terhadap serangan udara dari langit. Perubahan drastis ini menuntut kesiapan teknologi pertahanan yang adaptif dan responsif terhadap ancaman baru yang berkembang pesat.

Walau demikian, perubahan tersebut tidak lantas membuat persenjataan konvensional kehilangan relevansinya sama sekali. Industri pertahanan dalam negeri terus berupaya menguasai kedua jenis teknologi tersebut secara simultan. Badan usaha milik negara pertahanan seperti PT Pindad merespons hal ini dengan mengembangkan sistem antipesawat nirawak bernama senjata pelumpuh senyap atau SPS-1. Produk ini didesain khusus untuk neutralisasi ancaman drone yang semakin marak digunakan dalam konflik terkini.

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Kemandirian dan Kandungan Lokal

PT Pindad menyebut, produk SPS-1 tersebut adalah hasil pengembangan 100 persen dalam negeri yang mengoptimalkan tingkat kandungan dalam negeri. Hal ini sejalan dengan pernyataan Wakil Direktur Utama PT Pindad, Heru Puryanto, bahwa perang yang berkecamuk di negara lain memperlihatkan peran besar drone dalam mengubah wajah peperangan. Namun, penguasaan teknologi persenjataan konvensional tetap menjadi kebutuhan mendesak yang tidak dapat diabaikan oleh negara manapun.

Kemampuan pertahanan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh penguasaan teknologi untuk menghadapi ancaman baru seperti drone. Faktor krusial lainnya adalah kemampuan negara dalam mempertahankan dan mengembangkan sistem persenjataan utama atau main battle tank yang telah ada. Keseimbangan antara teknologi baru dan infrastruktur pertahanan lama menjadi kunci ketahanan nasional yang tangguh di era modern ini.

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Peran Strategis Tank Harimau

Salah satu produk unggulan yang telah beroperasi adalah tank Harimau. Tank medium ini berbobot sekitar 35 ton dan bersenjata meriam atau kanon 105 milimeter dari Belgia. Heru menuturkan, kerja sama pembuatan tank Harimau telah dilakukan sejak 2016 dengan desain yang disesuaikan sesuai spesifikasi dan kondisi yang muncul dari kebutuhan nyata TNI di Indonesia. Tank ini memiliki bobot yang lebih ringan dibandingkan MBT seberat 68 ton.

Hingga saat ini, sebanyak 18 unit tank Harimau telah dioperasikan secara aktif oleh TNI Angkatan Darat. Platform tank ini kini juga dikembangkan lebih lanjut menjadi kendaraan lapis baja pengangkut personel atau APC. Heru menjelaskan bahwa pengembangan variasi ini dilakukan karena kanon dan APC memiliki fungsi dan bentuk yang berbeda, sehingga memerlukan adaptasi desain yang khusus untuk berbagai misi operasional di lapangan.

Pasokan Senjata dan Kendaraan Tempur

PT Pindad telah menjadi salah satu pemasok utama kebutuhan bagi TNI, termasuk amunisi dan senapan. Senapan serbu Pindad SS2 buatan pabrik ini merupakan senjata standar di ketiga matra TNI. Adapun tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN untuk senapan tersebut berkisar antara 58 hingga 70 persen. Ini menunjukkan keberhasilan industri lokal dalam menekan ketergantungan pada impor komponen senjata ringan.

Selain senjata kecil, PT Pindad juga menyediakan kendaraan tempur dan taktis yang telah lama menjadi inventaris resmi TNI. Kendaraan seperti Anoa 6x6 APC dan Komodo 4x4 APC telah digunakan secara luas. Lebih dari 360 unit Anoa dan lebih dari 60 unit Komodo telah beroperasi di berbagai satuan angkatan darat. Selain itu, PT Pindad tengah kebanjiran pesanan kendaraan taktis ringan Maung yang akan digunakan sebagai mobil dinas kementerian dan lembaga.

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Isu Impor dan Peluang Industri

Kepala Bidang Alih Teknologi dan Offset Komite Kebijakan Industri Pertahanan, Yono Reksoprodjo, menyebutkan bahwa masih ada komponen alutsista yang belum bisa dibuat di dalam negeri. Contohnya adalah pelat baja untuk kendaraan tempur Anoa atau laras untuk senapan serbu yang masih mengimpor bahan baku. Yono menilai bahwa kebutuhan senapan yang besar dari dalam negeri mestinya dapat mendorong industri terkait untuk memproduksi komponen tersebut secara mandiri.

Alasan utama impor selama ini adalah nilai ekonomis yang dianggap tidak menguntungkan jika diproduksi dalam negeri dengan skala terbatas. Namun, dengan rencana pemerintah membangun batalyon teritorial pembangunan, kebutuhan senapan dipastikan akan mencapai ratusan ribu pucuk. Kesempatan bagi industri dalam negeri untuk berinvestasi dan memproduksi secara massal menjadi sangat terbuka lebar di masa depan.

Integrasi Sistem Pertahanan

Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Rizal Darma Putra, menilai industri pertahanan dalam negeri telah berupaya merespons perkembangan teknologi pertahanan. Upaya tersebut termasuk mengantisipasi perang asimetris dengan memproduksi alat pengganggu sinyal dan mengembangkan sistem penginderaan jauh. Sistem ini terintegrasi dengan sistem penangkal serangan udara untuk meningkatkan efektivitas pertahanan udara.

Rizal menegaskan bahwa peperangan saat ini bukan hanya tentang integrasi antarmatra, tetapi juga integrasi antara platform fisik dan sistem elektronik. Ia juga mengapresiasi pengembangan tank Harimau yang dinilai lebih cocok dengan kontur geografis Indonesia dibandingkan MBT berat seperti Leopard. Ketebalan dan mobilitas tank Harimau memberikan keunggulan taktis dalam operasi di medan tropis dan bergunung yang khas di wilayah Indonesia.