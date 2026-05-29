Surabaya memiliki beberapa pilihan tempat berbelanja yang menarik, seperti Tunjungan Plaza, Galaxy Mall, dan Ciputra World Surabaya. Setiap mall memiliki keunikan dan fasilitas yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

Tunjungan Plaza , Galaxy Mall , dan Lainnya: Pilihan Tempat Berbelanja di Surabaya. Tunjungan Plaza terletak di jantung kota Surabaya, tepatnya di Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 8-12, Kedungdoro, Kec.

Tegalsari, Surabaya. Mall terbesar kedua Surabaya yang membentang hingga Jl. Embong Malang. Mall ini terdiri dari 6 bangunan yang saling terhubung.

Tunjungan Mall dikelilingi hotel mewah (Sheraton) serta aksesibilitasnya mudah dijangkau oleh transportasi. Mall yang memiliki fasilitas lengkap dengan luas lebih dari 175.000 m2 sangat cocok untuk singgah di tengah kemacetan kota. Selain itu, ada juga Galaxy Mall 3 yang terletak di kawasan Mulyorejo, Surabaya Timur. Mall ini terintegrasi dengan Galaxy Mall 1 dan 2, dengan area duduk di sepanjang koridor yang memiliki pencahayaan alami dan desain kontemporer.

Sky bridge menjadi akses yang menghubungkan Galaxy Mall 1 dan 2 serta via Jl. Dr. Ir. H. Soekarno (MERR) dengan fasilitas yang mewah. Banyak tenant makanan dan hiburan yang sangat cocok sebagai tempat singgah aktivitas kerja maupun kuliah.

Lalu ada juga Ciputra World Surabaya yang terletak di Jl. Mayjen Sungkono No. 89, Gunung Sari, Dukuh Pakis, Surabaya Barat. Lokasinya strategis yang memanfaatkan area cafe dan semi-outdoor sambil menunggu kemacetan area Mayjen Sungkono. Banyak spot foto dan duduk di area V-walk serta aksesnya strategis, hanya 2 menit dari pintu tol Satelit, memudahkan koneksi ke bandara dan luar kota.

CPS merupakan mall yang terintegrasi dengan hotel, apartemen, dan pusat bisnis. Grand City Mall Surabaya terletak di Jl. Walikota Mustajab No. 1, Ketabang, Kec. Genteng, Surabaya.

Mall dengan area indoor yang luas dan spot nongkrong nyaman cocok untuk menunggu kemacetan kota. Grand City Mall Surabaya menjadi area MICE dengan aktivitas bisnis dan hiburan masyarakat. Mall Sungkono terletak di Jl. KH Abdul Wahab Siamin Surabaya No. Kav. 9-10, Putat Gede, kawasan superblok Grand Sungkono Lagoon, Surabaya Barat.

Mall dengan konsep skylight roof yang menyediakan area outdoor dan alfresco dining di tepi laguna. Stasiun terdekat dengan mall yaitu stasiun Tandes dan Wonokromo hanya saja menggunakan moda online untuk kesana. Lagoon Avenue Mall Sungkono dengan konsep alam dan beberapa cafe terapung





