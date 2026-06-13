Pilihan Mobil Bekas Ramah dan Terjangkau untuk Keperluan Sehari-hari

Artikel ini menyajikan ulasan beberapa model mobil bekas yang populer di Indonesia dengan harga mulai dari puluhan juta rupiah. Fokus utama pada aspek perawatan murah, eficiensi bahan bakar, dan ketersediaan suku cadang. Model yang dibahas termasuk Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, Honda Brio Satya, Nissan March, dan Suzuki S-Presso, dilengkapi kisaran harga beredar per tahunnya.

Pasar mobil bekas di Indonesia menawarkan berbagai pilihan kendaraan yang terjangkau untuk kebutuhan harian, terutama bagi mereka yang menginginkan kendaraan dengan biaya perawatan rendah dan suku cadang mudah ditemukan.

Beberapa model yang populer di kalangan konsumen kelas menengah atas hingga bawah adalah Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, Honda Brio Satya, Nissan March, dan Suzuki S-Presso. Toyota Avanza generasi 2010-2012 dengan mesin 1.300 cc menjadi andalan karena perawatannya mudah, suku cadang melimpah, dan nilai jual stabil. Meski suspensi terasa agak limbung di kecepatan tinggi, mobil ini tetap efisien untuk keluarga. Harga beredar sekitar Rp75 juta hingga Rp85 juta.

Daihatsu Xenia 1.3 tahun sama menjadi alternatif MPV lain dengan kabin lega dan perawatan murah, meski performa tidak agresif. Harganya berkisar Rp70 juta hingga Rp80 juta. Honda Brio Satya keluaran 2016-2018 diminati karena handling lincah, konsumsi BBM ekonomis, dan desain yang masih modern, cocok untuk kota. Harga Rp85 juta hingga Rp95 juta.

Nissan March 2015-2017 unggul dalam ukuran kompak, mudah manoever di jalan sempit dan parkir, serta radius putar kecil. Kisaran harganya Rp80 juta hingga Rp95 juta. Terakhir, Suzuki S-Presso, city car bergaya SUV dengan mesin 1.000 cc efisien dan posisi duduk tinggi memberikan visibilitas baik. Meski baru diluncurkan 2022, versi bekas 2020-2021 sudah tersediaaround Rp85 juta hingga Rp90 juta, sementara harga baru partir dari Rp155 juta.

Secara umum, kelima mobil ini cocok untuk penggunaan sehari-hari dengan pertimbangan biaya operasional yang rendah dan ketersediaan sparepart yang memadai





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