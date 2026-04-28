Pilihan Bedak Terbaik untuk Makeup Tahan Lama di Acara Kondangan

Temukan rekomendasi bedak terbaik yang mampu menjaga makeup tetap rapi dan tahan lama selama acara kondangan. Artikel ini membahas berbagai jenis bedak, mulai dari two way cake hingga setting powder, yang cocok untuk berbagai jenis kulit dan kebutuhan makeup.

Apalagi, acara seperti resepsi biasanya berlangsung cukup lama, sehingga Anda butuh bedak yang mampu menjaga tampilan tetap halus dan tidak mudah luntur. Untuk kebutuhan ini, sebaiknya pilih bedak dengan coverage medium hingga full, memiliki oil control yang baik, serta mampu memberikan efek blur pada pori-pori.

Jenis bedak seperti two way cake atau setting powder dengan hasil akhir matte hingga soft matte biasanya lebih ideal. Pasalnya, produk ini bisa menahan minyak sekaligus membuat makeup terlihat lebih rapi di kamera. Kesan halus langsung terasa saat menggunakan Luxcrime Blur & Cover Two Way Cake yang dirancang untuk memberikan coverage tinggi dalam sekali aplikasi. Produk ini cocok untuk Anda yang ingin hasil makeup terlihat lebih jadi tanpa perlu banyak layer, bahkan bisa menggantikan foundation tipis untuk acara formal.

Formulanya dilengkapi teknologi blurring effect yang membantu menyamarkan pori-pori dan garis halus secara instan. Hasil akhirnya cenderung matte namun tetap terasa ringan di kulit, tidak berat atau dempul. Ketahanannya cukup baik untuk acara panjang seperti kondangan, terutama jika dikombinasikan dengan primer dan setting spray. Dengan harga sekitar Rp129.000, bedak ini jadi pilihan menarik untuk tampilan lebih flawless dan tahan lama.

Sentuhan ringan namun tetap mengunci makeup dengan baik ditawarkan oleh ESQA Flawless Micro Setting Powder. Teksturnya sangat halus sehingga mudah menyatu dengan foundation tanpa membuat tampilan terlihat berat atau patchy di beberapa area wajah. Bedak ini cocok digunakan sebagai finishing untuk menjaga makeup tetap rapi dan bebas kilap sepanjang acara. Kandungannya membantu mengontrol minyak tanpa membuat kulit terasa kering atau tertarik.

Hasil akhirnya soft matte dengan efek smooth yang terlihat natural di kamera. Dengan harga sekitar Rp155.000, produk ini cocok untuk Anda yang ingin tampilan elegan, halus, dan tetap nyaman dipakai berjam-jam. Pilihan ekonomis tetap bisa memberikan performa maksimal melalui Focallure Oil-Control Pressed Powder. Bedak ini diformulasikan khusus untuk mengontrol minyak berlebih, sehingga cocok untuk acara outdoor atau kondisi panas yang memicu wajah cepat berminyak.

Teksturnya cukup ringan dengan coverage buildable yang bisa disesuaikan kebutuhan, mulai dari tipis hingga medium. Hasil akhirnya matte dan mampu menahan kilap di area T-zone lebih lama dibanding bedak biasa. Meski harganya terjangkau, daya tahannya cukup baik untuk beberapa jam penggunaan tanpa perlu sering touch-up. Dengan harga sekitar Rp50.000, produk ini cocok untuk Anda yang ingin tampil rapi tanpa budget besar.

Efek halus ala filter jadi keunggulan dari Wardah Colorfit HD Blurify Loose Powder. Bedak tabur ini memiliki partikel sangat lembut yang mampu menyamarkan tekstur kulit secara instan, bahkan di area pori besar sekalipun. Teksturnya ringan dan mudah menyatu dengan kulit, sehingga cocok untuk digunakan sebagai finishing touch pada makeup. Produk ini juga dilengkapi dengan teknologi HD yang membuat tampilan kulit terlihat lebih halus dan natural di kamera.

Dengan harga sekitar Rp80.000, bedak ini menjadi pilihan yang bagus untuk acara-acara penting seperti kondangan atau pernikahan





