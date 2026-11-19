PIK2 menggelar Glow in The Dogs Run di Sunset Pier pada Minggu 15 November 2026. Event lari malam 3 KM ini menggabungkan olahraga bersama anjing dengan hiburan.

Kawasan Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK2 di Jakarta Utara kembali menjadi pusat kegiatan rekreasi warga melalui penyelenggaraan acara Glow in The Dogs Run. Acara lari malam yang menggabungkan unsur olahraga dengan hiburan tepi laut ini sukses menarik perhatian para pecinta anjing atau dog lovers untuk berkumpul dan beraktivitas bersama.

Event tersebut resmi dilaksanakan di lokasi ikonik Sunset Pier PIK2 pada hari Minggu, 15 November 2026. Penyelenggara bekerja sama dengan komunitas Gerak Anjing Club untuk menghadirkan konsep lari santai yang unik, lengkap dengan nuansa warna neon yang menyala di kegelapan malam.

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Mekanisme Event Lari Malam 3 KM

Glow in The Dogs Run menawarkan rute lari santai sepanjang tiga kilometer yang dirancang khusus untuk peserta membawa serta hewan peliharaan mereka. Rute ini melewati area sekitar Sunset Pier, dimulai dari titik kumpul dan berakhir di garis finis yang sama.

Keunikan dari event ini terletak pada penggunaan atribut bercahaya yang dikenakan oleh peserta, baik manusia maupun anjing. Konsep neon ini tidak hanya menambah estetika visual saat malam hari, tetapi juga memastikan keamanan jalur lari bagi seluruh peserta yang berlarian dalam kondisi cahaya minim.

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Penyelenggara telah menyiapkan infrastruktur pendukung yang memadai di sepanjang rute tiga kilometer tersebut. Terletak di titik-titik strategis, panitia menyediakan dua water station atau titik pengisian air untuk memastikan hidrasi peserta tetap terjaga selama perjalanan.

Jadwal Kegiatan dan Detail Paket Peserta

Penyelenggaraan acara dimulai pada pukul 16.00 WIB untuk proses registrasi dan persiapan peserta. Upacara pelepasan atau flag-off resmi bagi para pelari dijadwalkan pada pukul 18.45 WIB, tepat ketika matahari terbenam dan suasana malam mulai menyelimuti kawasan pantai.

Biaya pendaftaran ditetapkan sebesar Rp185.000 untuk satu orang peserta bersama satu anjing. Jumlah tersebut sudah mencakup berbagai fasilitas dan kenang-kenangan yang akan diterima peserta setelah acara selesai.

Paket perlengkapan yang diterima meliputi jersey resmi event, nomor dada peserta, bandana, tas, serta atribut bercahaya yang akan digunakan saat lari. Setiap peserta yang berhasil menyelesaikan rute finis juga akan mendapatkan medali sebagai bukti partisipasi.

Rute Melintasi Titik Penting PIK2

Rute lari yang ditempuh oleh peserta melintasi beberapa landmark penting di kawasan PIK2. Jalur ini mencakup area dekat Candi Si Mian Fo dan Masjid Al-Ikhlas PIK2 yang menjadi titik landmark populer di kawasan tersebut.

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Kolaborasi dengan Gerak Anjing Club menjadi kunci sukses penyelenggaraan acara ini. Komunitas tersebut berperan penting dalam mengelola partisipasi anjing dan memastikan ketertiban hewan peliharaan selama event berlangsung.

Manfaat Rekreasi Bagi Dog Lovers

Acara ini dirancang untuk memberikan pengalaman berbeda bagi ratusan pencinta anjing yang ingin berolahraga sambil menikmati suasana sore dan malam hari. Kehadiran Sunset Pier sebagai lokasi memberikan pemandangan laut yang memukau sebagai backdrop lari malam.

Dari sisi ekonomi kreatif, event ini juga membuka peluang bagi pengunjung untuk menikmati kuliner dan aktivitas lain di sekitar kawasan PIK2 setelah partisipasi selesai. Dokumentasi foto yang disertakan dalam paket pendaftaran menjadi daya tarik tambahan untuk mengenang momen bersama hewan peliharaan.

Nilai Tambah dan Hadiah Undian

Di luar aktivitas lari fisik, Glow in The Dogs Run juga menyediakan nilai tambah berupa kupon undian hadiah bagi setiap peserta yang terdaftar. Hal ini memberikan kesempatan ekstra bagi para dog lovers untuk mendapatkan hadiah menarik setelah menyelesaikan tantangan lari.

Seluruh aspek event, mulai dari registrasi hingga finis, diatur secara profesional oleh panitia untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan semua pihak. Dengan biaya Rp185.000, peserta mendapatkan akses penuh ke semua fasilitas yang disediakan tanpa biaya tambahan di lokasi untuk kebutuhan dasar.