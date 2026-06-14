PIHPS Rilis Data Terkini: Harga Pangan Nasional, Telur Ayam Capai Rp30.100/Kg dan Bawang Merah Rp55.450/Kg

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional merilis data terbaru harga pangan nasional, menunjukkan telur ayam ras dan bawang merah masih tinggi.

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis ( PIHPS ) Nasional merilis data terbaru harga pangan nasional, menunjukkan telur ayam ras dan bawang merah masih tinggi. Selain telur ayam ras dan bawang merah , PIHPS Nasional juga merinci harga bawang putih.

Komoditas bumbu dapur ini tercatat di angka Rp42.300 per kilogram secara nasional. Fluktuasi harga pada komoditas ini seringkali menjadi perhatian utama konsumen. Untuk beras, terdapat beberapa kategori kualitas yang dilaporkan. Beras kualitas bawah I dihargai Rp14.650 per kilogram, sedangkan kualitas bawah II sedikit lebih rendah di Rp14.500 per kilogram.

Ketersediaan beras dengan harga terjangkau sangat penting bagi ketahanan pangan nasional. Beras kualitas medium I mencapai Rp16.250 per kilogram, dan beras kualitas medium II sebesar Rp16.050 per kilogram. Sementara itu, beras kualitas super I berada di Rp17.550 per kilogram, diikuti super II dengan harga Rp17.000 per kilogram. Variasi harga ini mencerminkan perbedaan kualitas dan pasokan di pasar.

Harga cabai menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar jenisnya. Cabai merah besar tercatat Rp61.300 per kilogram, sementara cabai merah keriting sedikit lebih rendah di Rp56.150 per kilogram. Kondisi cuaca dan musim tanam seringkali mempengaruhi produksi cabai secara langsung. Cabai rawit hijau dilaporkan seharga Rp53.900 per kilogram, sedangkan cabai rawit merah menjadi yang tertinggi.

Komoditas ini mencapai Rp74.550 per kilogram di tingkat pedagang eceran nasional. Kenaikan harga cabai seringkali memicu keluhan dari para konsumen rumah tangga dan pelaku usaha kuliner. Untuk komoditas daging, daging ayam ras segar dibanderol Rp37.200 per kilogram. Daging sapi kualitas I tercatat Rp148.600 per kilogram, dan kualitas II sebesar Rp139.650 per kilogram.

Harga daging juga menjadi salah satu indikator penting dalam perhitungan. Gula pasir juga memiliki dua kategori harga yang dilaporkan oleh PIHPS Nasional. Gula pasir kualitas premium tercatat Rp20.250 per kilogram. Sementara itu, gula pasir lokal sedikit lebih murah, yakni Rp19.150 per kilogram.

Ketersediaan gula di pasar selalu dipantau ketat oleh pemerintah. Minyak goreng curah berada di harga Rp20.600 per liter, menunjukkan stabilitas relatif di pasaran. Minyak goreng kemasan bermerek I dihargai Rp24.200 per liter. Konsumen memiliki pilihan antara minyak curah yang lebih ekonomis dan minyak kemasan yang lebih praktis.

Minyak goreng kemasan bermerek II tercatat Rp23.200 per liter, melengkapi daftar harga komoditas strategis yang dipantau. Perbedaan harga antar merek dan jenis minyak goreng memberikan opsi bagi masyarakat sesuai kebutuhan. Pemantauan harga minyak goreng menjadi perhatian pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat





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PIHPS Harga Pangan Nasional Telur Ayam Bawang Merah Gula Pasir Minyak Goreng

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