Pihps Catat Harga Pangan Nasional: Telur Ayam, Bawang Merah, dan Cabai Rawit Tembus Rp80 Ribu

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional merilis data terkini harga pangan nasional yang mencatat variasi harga telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, beras, cabai, daging, gula, dan minyak goreng. Fluktuasi harga telur dan bawang menjadi perhatian utama karena memengaruhi daya beli masyarakat, sementara cabai rawit merah mencapai harga tinggi hingga Rp82 ribuan. Data ini penting untuk memantau stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan.

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis ( PIHPS ) Nasional merilis data terbaru mengenai Harga Pangan Nasional, mencatat variasi harga beberapa komoditas pangan pokok di tingkat pedagang eceran secara nasional.

Data ini menjadi sorotan utama menarik perhatian publik karena mencakup telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, beras, cabai, daging, gula, dan minyak goreng. Harga telur ayam ras tercatat sekitar Rp31.000 per kilogram, sementara bawang merah berada di kisaran Rp54.350 per kilogram. Bawang putih juga dijual sekitar Rp38.850 per kilogram. Fluktuasi harga telur dan bawang sering menjadi indikator penting bagi daya beli masyarakat dan stabilitas inflasi, sehingga pemerintah terus memantau pergerakannya.

Untuk beras, PIHPS mencatat beberapa kualitas dengan harga bervariasi. Beras kualitas bawah I dijual seharga Rp14.650 per kilogram, kualitas bawah II di Rp14.450 per kilogram. Beras kualitas medium I sekitar Rp16.200 per kilogram, medium II di Rp16.050 per kilogram. Beras kualitas super I mencapai Rp17.500 per kilogram, dan super II di Rp16.950 per kilogram.

Ketersediaan dan harga beras yang stabil sangat penting mengingat beras sebagai makanan pokok utama bangsa. Pemerintah menempatkan pemantauan harga beras sebagai prioritas untuk memastikan ketahanan pangan nasional. Komoditas cabai menunjukkan harga beragam berdasarkan jenisnya. Cabai merah besar tercatat Rp64.550 per kilogram, cabai merah keriting sekitar Rp61.000 per kilogram.

Cabai rawit hijau dijual Rp55.350 per kilogram, sementara cabai rawit merah menjadi termahal di kategori ini dengan harga mencapai Rp75.700 hingga Rp82.250 per kilogram. Pergerakan harga cabai seringkali bergejolak dipengaruhi faktor cuaca dan musim panen. Untuk daging, kualitas I dipatok Rp148.500 per kilogram, kualitas II di Rp140.100 per kilogram. Gula pasir premium sekitar Rp20.250 per kilogram, sedangkan gula lokal sedikit lebih murah di Rp19.100 per kilogram.

Minyak goreng curah Rp20.700 per liter, minyak kemasan merek I Rp24.050 per liter, dan merek II Rp23.200 per liter. Data ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam pengelolaan pengeluaran kebutuhan pokok dan membuat keputusan belanja yang lebih bijak. Stabilitas harga komoditas strategis tetap menjadi fokus pemerintah guna menjaga keseimbangan ekonomi dan ketahanan pangan





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PIHPS Harga Pangan Telur Ayam Bawang Merah Cabai Rawit Beras Daging Gula Minyak Goreng Inflasi

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