Pihak Kepolisian Mengungkap Penyalahgunaan Dana Jemaah Umrah

Pihak kepolisian mengungkap bahwa sebagian dana yang disetorkan calon jemaah diduga tidak digunakan sesuai peruntukannya, melainkan dialihkan untuk kepentingan lain, termasuk pembayaran influencer.

Pihak kepolisian mengungkap bahwa sebagian dana yang disetorkan calon jemaah diduga tidak digunakan sesuai peruntukannya, melainkan dialihkan untuk kepentingan lain, termasuk pembayaran influencer. Direktur Utama PT Khazanah Tamma Internasional atau Hanania Group Travel, Ahmad Syah Farhan (ASF), telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana.

Dalam proses penyidikan, polisi menemukan indikasi bahwa sebagian uang dari para jemaah tidak digunakan untuk kebutuhan perjalanan ibadah umrah seperti yang dijanjikan. Sebaliknya, dana tersebut diduga digunakan untuk keperluan di luar operasional keberangkatan jemaah, termasuk pembayaran jasa promosi kepada sejumlah influencer media sosial. Direktur Reskrim Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin mengatakan kini polisi membidik pihak yang kecipratan dana jemaah, mulai dari promosi oleh selebgram ternama hingga pelacakan (tracing) aset milik tersangka utama demi memulihkan kerugian para korban.

Sebagian juga digunakan untuk membayar influencer (pemengaruh) sebagai kepentingan marketing (pemasaran), kata Kombes Pol Iman, dikutip VIVA Kamis, 4 Juni 2026. Seiring dengan temuan tersebut, penyidik Polda Metro Jaya berencana memanggil beberapa influencer yang diduga pernah terlibat dalam promosi paket umrah Hanania Travel. Pemanggilan ini dilakukan untuk mendalami sejauh mana keterlibatan para influencer dalam aktivitas promosi tersebut, serta apakah mereka mengetahui adanya dugaan penyimpangan dana jemaah.

Kasus ini mencuat setelah sejumlah calon jemaah melaporkan bahwa mereka telah membayar biaya perjalanan umrah, namun gagal diberangkatkan ke Tanah Suci sesuai jadwal yang dijanjikan. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan adanya dugaan penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk operasional perjalanan ibadah. Aktris Bunga Zainal kembali menjadi perbincangan publik setelah melontarkan kritik tajam terkait kondisi ekonomi karena dolar naik yang tengah menjadi sorotan masyarakat.

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Penyalahgunaan Dana Jemaah Umrah Pihak Kepolisian Influencer Kasus Hukum Berita Hukum

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