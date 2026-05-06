Pierre van Hooijdonk Resmi Mundur dari NAC Breda Akibat Kontroversi Transfer Sydney van Hooijdonk

Demi menjaga stabilitas klub dan menghentikan kegaduhan publik, Pierre van Hooijdonk memutuskan mengundurkan diri sebagai penasihat teknis NAC Breda setelah terjerat isu konflik kepentingan.

Klub sepak bola Belanda, NAC Breda, secara resmi memberikan tanggapan terkait keputusan mengejutkan yang diambil oleh Pierre van Hooijdonk untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai penasihat teknis klub.

Pengumuman ini disampaikan melalui situs web resmi NAC, di mana pihak manajemen menyatakan bahwa mereka sangat menyesalkan kepergian sosok berpengalaman tersebut. Namun, di sisi lain, klub juga memandang langkah pengunduran diri ini sebagai sebuah tindakan yang berani dan penuh integritas. Keputusan ini muncul di tengah situasi yang semakin memanas, di mana posisi Van Hooijdonk sebagai Penasihat Teknis dianggap sudah tidak mungkin lagi dipertahankan mengingat banyaknya tekanan dari berbagai pihak.

Hal ini dipicu oleh munculnya berbagai spekulasi dan kegaduhan terkait peran Pierre yang dianggap mencurigakan dalam proses transfer putranya, Sydney van Hooijdonk, menuju klub Estrela Amadora. Kontroversi ini berkembang menjadi isu besar yang menyita perhatian publik dan mengguncang stabilitas internal klub. Tekanan terhadap mantan penyerang legendaris ini tidak hanya datang dari kalangan manajemen, tetapi juga dari basis pendukung setia klub. Para penggemar NAC Breda menunjukkan ketidaksenangan mereka secara terbuka dan keras.

Aksi protes terjadi di berbagai tempat, mulai dari Stadion Rat Verlegh yang menjadi markas klub, hingga di tribun tamu saat tim bertanding melawan FC Utrecht. Sorakan dan kecaman dari para suporter membuat atmosfer di sekitar klub menjadi sangat tidak kondusif. Menanggapi situasi yang kian memburuk, NAC Breda sempat melakukan penyelidikan independen untuk mengusut tuntas apakah ada pelanggaran prosedur atau konflik kepentingan dalam transfer Sydney.

Namun, sebelum proses tersebut mencapai titik akhir yang definitif, Pierre van Hooijdonk memilih untuk mengambil langkah drastis dengan mengundurkan diri secara langsung pada Rabu pagi, guna menghentikan polemik yang terus bergulir. Ketua Dewan Komisaris, Henk van Koeveringe, dalam sebuah pernyataan resmi mewakili Dewan Komisaris, mengungkapkan rasa kecewa yang mendalam atas keputusan ini. Menurut Van Koeveringe, klub kehilangan aset berharga karena Pierre memiliki pengetahuan mendalam tentang industri sepak bola serta jaringan luas yang sangat bermanfaat bagi pengembangan tim.

Ia menekankan bahwa selama masa jabatannya, hubungan kerja antara manajemen dan Pierre selalu terjalin dengan keterbukaan serta sikap kritis yang sehat. Meskipun merasa kehilangan, Van Koeveringe mengakui bahwa keputusan Pierre untuk mundur adalah langkah yang patut dipuji karena dilakukan dengan mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Dengan mundurnya Pierre, diharapkan klub dapat kembali fokus pada performa di lapangan tanpa terganggu oleh drama di luar garis lapangan. Sementara itu, Pierre van Hooijdonk memberikan penjelasan tersendiri mengenai alasan di balik keputusannya.

Ia menegaskan bahwa meskipun dirinya masih merasakan kepercayaan penuh dari STAK, Dewan Komisaris, dan pihak manajemen klub, ia merasa bahwa kegaduhan yang terjadi sudah terlalu besar. Menurutnya, sentimen negatif yang berkembang di masyarakat dan kalangan penggemar telah mencapai tahap di mana kehadiran dirinya justru dapat merugikan NAC Breda. Oleh karena itu, ia merasa tindakan terbaik yang bisa dilakukan demi stabilitas klub adalah melepaskan jabatannya.

Pierre tetap bersikeras dan meyakini bahwa dalam setiap tindakannya, ia selalu bertindak sesuai dengan hati nurani dan demi kebaikan NAC, termasuk dalam kasus kepindahan putranya yang terjadi tanpa biaya transfer. Menariknya, dalam pengakuannya, Pierre menyadari adanya kekeliruan prosedural secara etis saat NAC merekrut Sydney pada Januari 2025. Ia mengakui bahwa seharusnya pada saat itu ia mengambil langkah mundur atau menarik diri dari proses pengambilan keputusan untuk menghindari potensi konflik kepentingan.

Pierre mengungkapkan bahwa hal tersebut tidak pernah ditanyakan maupun dibahas oleh pihak manajemen saat itu. Ia menyadari bahwa jika ia mengambil jarak sejak awal, segala spekulasi negatif dan kecurigaan publik bisa dihindari. Pengakuan ini menjadi bagian dari upaya Pierre untuk menutup lembarannya di NAC Breda dengan kejujuran, meskipun ia merasa tidak melakukan tindakan kriminal atau manipulasi yang merugikan finansial klub secara sengaja





